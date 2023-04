Stand: 28.04.2023 10:07 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Schleswig: Messfahrzeug erfasst Straßen

Ein modernes Messfahrzeug fährt in diesen Tagen im Auftrag der Stadtverwaltung alle Straßen Schleswigs ab. Innerhalb von etwa einer Woche soll das Fahrzeug auf sämtlichen 128 Kilometern des Wegenetzes Daten über Fahrbahn und Gehweg erfassen - die Häuser sind nicht von Interesse. Die Messpunkte liegen dabei im Fünf-Meter-Abstand. Es entstehen nicht nur Fotos, zusätzlich werden zum Beispiel Oberflächen dreidimensional erfasst, erklärt Frank Schulze von dem Unternehmen Lehmann und Partner. "Es geht um Risse und Flickstellen. Personenbezogene Daten werden weichgezeichnet und anonymisiert, gemäß den geltenden Datenschutzvorgaben", so Schulze. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

Polizei warnt vor Dieben im Raum Husum

Die Polizei in Husum hat vor so genannten Einschleichdieben in Nordfrieslandgewarnt. Laut Polizei gehen die Diebe unbemerkt in die Häuser, gucken sich kurz nach Portemonnaies und EC-Karten um und verschwinden genauso schnell wieder. Anzeigen gab es zuletzt in Husum und Oldenswort. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

Krabbenfischerei hat geringen Einfluss auf Meeresboden

Die Krabbenfischerei hat nur geringe Auswirkungen auf den Meeresboden. Zu diesem Ergebnis kommt ein neues Gutachten des bundeseigenen Thünen-Instituts. Unterschiede zwischen einem Gebiet im dänischen Wattenmeer, für das seit über 40 Jahren ein Fischereiverbot gilt und stark befischten Bereichen im deutschen Wattenmeer ließen sich nur zu knapp neun Prozent durch den Fischereieinfluss erklären, heißt es in der Studie. Die Fischereiministerien in Schleswig-Holstein und Niedersachsen hatten das über vier Jahre laufende Forschungsprojekt finanziell ermöglicht. Umweltverbände kritisieren, dass die Ergebnisse nicht aussagekräftig seien. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2023 | 08:30 Uhr