Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich Verletzten auf B5

Ein missglücktes Überholmanöver hat für einen Unfall mit zwei lebensgefährlich Verletzten auf der B5 bei Witzwort, im Kreis Nordfriesland gesorgt. Laut Polizeileitstelle waren zwei Autos gegen 17 Uhr Richtung Husum unterwegs, als einer der Wagen abbiegen wollte. Das andere Auto dahinter setzte zum Überholen an, traf dabei jedoch das vordere abbiegende Auto, driftete nach links ab und fuhr gegen einen Baum. Der Rettungshubschrauber brachte die Fahrer in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Kraftfahrtbundesamt: 13 Prozent weniger Neuwagen mit Elektroantrieb

Das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg hat in diesem Jahr bislang knapp 13 Prozent weniger Neuwagen mit Elektroantrieb registriert als im Vorjahreszeitraum. In die Statistik fallen sowohl voll-elektrische Fahrzeuge, als auch Plug-In-Hybride. Für letztere ist mit dem Umweltbonus Ende des vergangenen Jahres offenbar ein Kaufanreiz weggefallen. Der Absatz der Plug-In-Hybride ging nach Angaben des Flensburger Kraftfahrtbundesamtes allein im März 2023 im Vergleich zum März 2022 um fast 40 Prozent zurück. Der Förderstopp ist wohl ein Hauptgrund dafür, dass es weniger Neuwagen mit Elektroantrieb gibt, in diesem Jahr wurden bisher rund 132.000 zugelassen, darunter sind 95.000 rein elektrische Autos. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Streik in der Flensburger Brauerei

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ruft am Donnerstag zu einem vierstündigen Warnstreik bei der Flensburger Brauerei auf. Damit will die Gewerkschaft ihre Forderung nach einem Lohnplus von 450 Euro im Monat unterstreichen. Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt eine mehrstufige Gehaltserhöhung über eine Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Die Inflation mache den Beschäftigten schwer zu schaffen, die Kolleginnen und Kollegen bräuchten einen angemessenen Ausgleich, so der Betriebsratsvorsitzende der Flensburger Brauerei Horst-Dieter Borchert. Die nächste Verhandlungsrunde in der Brauindustrie Nord findet am 24. April in Hamburg statt. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

