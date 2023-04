Stand: 19.04.2023 08:47 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Prozess in Flensburg: Heilpraktiker soll Frau getötet haben

Vor dem Flensburger Landgericht wird heute der Mordprozess gegen einen 54 Jahre alten Mann fortgesetzt. Der Angeklagte aus Esgrus (Kreis Schleswig-Flensburg) soll seine Frau getötet haben. Außerdem wird dem Mann, der ohne Zulassung als Heilpraktiker gearbeitet haben soll, vorgeworfen, sich mehrfach an Patientinnen sexuell vergangenen zu haben. Heute plant die Kammer nach Angaben eines Gerichtssprechers die Aufzeichnungen der Vernehmungen des Angeklagten anzuhören. Vor Gericht schweigt der Mann bisher. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Neuer Rufbus in Nordfriesland

In der Region Bredsstedt im Mittleren Nordfriesland ist ab sofort der Lüttbus im Einsatz. Anders als bei anderen Buslinien oder dem bisherigen Rufbus hat dieser Bus keine festen Fahrpläne oder Linienwege. Stattdessen können Fahrgäste ihren individuellen Fahrtwunsch während der Betriebszeiten über eine App oder telefonisch anmelden. Der Sprecher des Kreises Nordfriesland Hans Martin-Slopianka: "Der hat den großen Vorteil, der fährt länger. Nämlich von montags bis freitags schon morgens ab 5 Uhr bis 21 Uhr. Und sonnabends von 7 Uhr und am Sonntag von 8 Uhr." | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Gute Aussichten für insolvente Seniorenresidenz

Die Ostangler Seniorenresidenz in Stoltebüll (Kreis Schleswig-Flensburg) ist trotz des seit Ende März laufenden Insolvenzverfahrens offenbar nicht von der Schließung bedroht. Der vorläufige Insolvenzverwalter Peter- Alexander Borchardt sieht gute Chancen den Betrieb mit seinen 28 Betreuten und 30 Mitarbeitern fortzusetzen. Er sagte: "Für einen dauerhaften Erhalt der Seniorenresidenz sehe ich gute Möglichkeiten. Wenn alles nach Plan verläuft werden wir die Seniorenresidenz zum ersten Juni oder 1. Juli 2023 sanieren können." | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Handball: Flensburg-Handewitt verpasst Final Four

Am vergangenen Sonnabend das Aus im DHB-Pokalhalbfinale, gestern Abend war für die SG Flensburg-Handewitt auch Schluss in der European League. Mit 27:35 verlor die Mannschaft von Maik Machulla gegen den spanischen Club Granollers im Viertelfinal-Rückspiel. "Eine unglaubliche Enttäuschung. Es ist schwer in Worte zu fassen, weil ich auch einige Sachen nicht erklären kann", so Trainer Maik Machulla nach dem Spiel. "Jeder Spieler, der bei uns im Kader ist, hat die Qualität, wenn er auf der Platte steht ein Spiel gegen Granollers zu gewinnen. Jeder einzelne Spieler, der hier spielt hat den Anspruch Weltklasse zu sein. Das wird uns lange beschäftigen." | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 06:00 Uhr

