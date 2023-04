Stand: 14.04.2023 08:39 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Polizei verhört jugendliche Tatverdächtige nach Raubüberfall in Schleswig

Die Polizei hat am Mittwoch zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen. Sie sollen dringend tatverdächtig sein, Mitte März einen Raubüberfall auf einen Elektromarkt in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) begangen zu haben. Die Jugendlichen sind bereits polizeibekannt. Bei der Durchsuchung von drei Wohnungen hatten die Ermittler Beweismaterial gesichert. Die Jugendlichen sind inzwischen wieder bei ihren Erziehungsberechtigten, die Ermittlungen dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:30 Uhr

Schokoladenlieferung mit dem Lastenrad aus Amsterdam

Am Nachmittag werden Julian Liebe und Kevin Giesecke vom Klimapakt Flensburg zurück in der Stadt erwartet. Damit beenden sie ihre "Schokofahrt" von Amsterdam nach Flensburg per Lastenrad. Anfang letzter Woche sind beide von Flensburg aus mit zwei Lastenrädern nach Amsterdam geradelt und haben dort jeder etwa 100 Kilo Schokolade eingeladen. Der Kakao für die Schokolade wird unter fairen Bedingungen in der Dominikanischen Republik produziert und mit dem Segelschiff nach Amsterdam gebracht. Damit ist der gesamte Transportweg bis nach Flensburg emissionsfrei. Hin und zurück waren die sie dann 1.200 Kilometer unterwegs. Die beiden wollen damit zeigen, was mit Lastenrädern möglich ist und ein Vorbild für andere sein, so Julian Liebe. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:30 Uhr

