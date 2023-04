Stand: 11.04.2023 08:39 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stall in Nordfriesland abgebrannt

In Oldersbek im Kreis Nordfriesland ist am Morgen ein Stall auf einem Bauernhof abgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr laufen aktuell die Nachlöscharbeiten. Bei dem Feuer ist ein Mensch leicht verletzt worden. Brandursache und Schaden sind noch unklar.

Angriff auf Taxifahrer in Berlin: Tatverdächtigen in Flensburg festgenommen

In Flensburg sitzt seit dem Wochenende ein 24-Jähriger in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird der Mann verdächtigt einen Taxifahrer an Gründonnerstag in Berlin getötet zu haben. Hintergründe und Motiv für die Tat sind noch unklar. Gegen den 24-Jährigen lag vorher schon ein Haftbefehl in Flensburg vor. Die Staatsanwaltschaft Berlin will jetzt einen weiteren Haftbefehl gegen ihn beantragen und ihn nach Berlin überstellen lassen.

Bilanz nach Frühjahrsmarkt in Haithabu

Der traditionelle Frühjahrsmarkt im Wikinger Museum Haithabu (Kreis Schleswig-Flensburg) am Osterwochenende ist bei den Besuchern sehr gut angekommen. Auch in diesem Jahr haben wieder mehr als hundert Händler, Handwerker und Marktteilnehmer aus unter anderem Deutschland, Dänemark und den Niederlanden teilgenommen. Kirsten Jensen-Huß sagte, es war ein gelungener Saisonauftakt: "14.500 Besucher waren da, unsere Erwartungen wurden mehr als übertroffen."

