Stand: 06.04.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Rekordzahlen an Dänemark-Urlaubern

Dänemark ist als Reiseziel für deutsche Urlauber so beliebt wie nie. Das Nachbarland registrierte für die Monate März und April fast 49.000 gebuchte Ferienhauswochen - das sind noch einmal mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021. Zum Ferienstart am Gründonnerstag rechnet der ADAC deshalb an den dänischen Grenzübergängen mit Wartezeiten von bis zu einer Stunde. Am stark frequentierten Grenzübergang in Ellund wurde nun eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Dort wird der Verkehr für einen Test auf drei Spuren erweitert. Gleichzeitig wollen die beiden Minderheitenparteien im Grenzland, der Südschleswige Wählerverband und die Schleswigsche Partei gegen die Grenzkontrollen protestieren. SSW-Landesgeschäftsführer Martin Lorenzen sagte: "Natürlich sind wir dafür, dass die Grenzkontrollen abgeschafft werden, aber wenn nicht, brauchen wir Maßnahmen, dass die Staus minimiert werden." | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Niebüller Osterhasenalarm beginnt am Sonnabend

Niebüll (Kreis Nordfriesland) verwandelt sich am Sonnabend wieder in eine Osterhasenstadt. Dutzende Kinder und Erwachsene werfen sich dort bereits zum 18. Mal in Osterhasenkostüme und verteilen Geschenke an Passanten. Der Niebüller Osterhasenalarm beginnt am Ostersamstag um 10 Uhr. Auf der geschmückten Hauptstraße gibt es dann zahlreiche Spiele und Aktionen, wie die Stadt mitteilt. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Waffensammler aus Nordfriesland: Prozess beginnt

Vor dem Landgericht Flensburg beginnt heute der Prozess gegen einen Waffensammler aus Schwesing bei Husum. Die Anklage wirft dem 66-Jährigen unter anderem Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor. Jahrelang hatte der 66-Jährige Hunderte von Waffen gesammelt, dies dokumentiert und dies auch den Behörden gemeldet. Sein Spezialgebiet war ein bestimmtes Kaliber. Die Anklage wirft ihm nun vor, dass er auch Stücke besaß, die er nicht besitzen durfte: Bei einer Kontrolle vor sechs Jahren wurde etwa ein Maschinengewehr der Wehrmacht entdeckt, eine modifizierte Maschinenpistole sowie auch Munition und Pyrotechnik. Die große Sammlung ist von der Waffenbehörde des Kreises Nordfriesland komplett beschlagnahmt worden und wurde zum Teil bereits vernichtet. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein, Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.04.2023 | 08:30 Uhr