Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Große NATO-Militärübung in Hohn und Jagel: Vorbereitungen laufen weiter

Die Rede ist von der größten Luftverlegeübung seit Bestehen der NATO - und im Zentrum stehen dabei die Militärflugplätze nördlich des Kanals: In Jagel bei Schleswig und Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden im Juni viele amerikanische Kampfjets stationiert - darunter Modelle, die dort sonst nicht zu sehen sind. Insgesamt 100 überqueren für die Übung den Atlantik. Die schnelle Anreise sei bereits Teil des Trainings, erläuterte Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz. Er hat in der deutschen Botschaft in Washington die Pläne vorgestellt. Anwohner müssen sich auf Fluglärm einstellen. Ende Juni sollen alle Gastmaschinen Jagel und Hohn wieder verlassen. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Urlaubsorte über Ostern gut gebucht

Die Urlaubsorte an Nord- und Ostsee sind über die Osterfeiertage gut gebucht. Die Tourismus-Agenturen in Schleswig-Holstein zeigen sich nach eigener Aussage zufrieden. Allerdings seien Hotels und Ferienwohnungen vielerorts nicht ganz so voll wie noch an Ostern vor einem Jahr. Grund für den teilweisen Rückgang ist laut Tourismus-Agenturen die Inflation. Hoteliers sowie Vermieter von Ferienwohnungen hoffen, dass es bei gutem Wetter noch viele Kurzentschlossene nach Schleswig-Holstein zieht. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 06:30 Uhr

Lindaunisbrücke: Ab Freitag wieder für Segler und Schiffe frei

Von Karfreitag an haben die Schiffe auf der Schlei bei Lindaunis wieder freie Fahrt. Das bewegliche Klappteil der maroden Brücke wurde am Dienstag mit Hilfe eines Schwimmkrans ausgehoben. Eine provisorische Fußgängerbrücke soll im Laufe des Sommers fertig gestellt werden. Dann können Fußgänger und Radfahrer die Schlei wieder überqueren. Und auch der Bahnbetrieb wird beidseitig bis zur Brücke wieder aufgenommen. Für Schiffe wird die provisorische Fußgängerbrücke nach Bahnangaben dann vier Mal täglich geöffnet. Die neue Brücke soll Ende 2025 fertig sein. Die Kosten liegen nach derzeitigen Berechnungen bei rund 84 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 16:30 Uhr

