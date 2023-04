Stand: 03.04.2023 10:14 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Diako in Flensburg: Gläubigerversammlung entscheidet über Insolvenzplan

Wie geht es weiter mit dem Diako-Krankenhaus in Flensburg? Heute will die Gläubigerversammlung über den Insolvenzplan entscheiden. Das bedeutet: Der Klinik würden ein Teil der Schulden erlassen werden. Es geht um mehr als zehn Millionen Euro. Alle Unternehmen, die noch offene Rechnungen an das Krankenhaus haben, müssten auf einen Teil ihrer Forderung verzichten. Falls die Gläubiger zustimmen, könnte die Diako vom Juni an regulär weiterarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Feuerwehr in List ist wieder freiwillig

Seit Monatsbeginn ist die Feuerwehr in List auf Sylt durch den Kreis Nordfriesland wieder als freiwillige Wehr anerkannt. 2005 war es die erste Feuerwehr nach dem 2. Weltkrieg, die eine Zwangsverpflichtung eingeführt hatte. Der Grund: Es standen nur noch 15 aktive Mitglieder für den Dienst zur Verfügung. Um die Feuerwehr wieder attraktiv zu machen, hat die Gemeinde unter anderem eine Million Euro in ein neues Feuerwehrgerätehaus investiert und neue Löschfahrzeuge angeschafft. Wehrführer Felix Reder sagt, dass seit fünf Jahren niemand mehr nachverpflichtet werden musste, weil es genügend Freiwillige gab. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Ellund: Neue Markierungen auf der A7

Die dänischen Grenzkontrollen an der A7 in Ellund (Kreis Schleswig-Flensburg) bleiben zur Oster-Reisewelle weiter bestehen. Neue Markierungen sollen allerdings den Verkehrsfluss verbessern. Die Autobahn GmbH will damit erreichen, dass Reisende auch stärker die rechte Spur nutzen, um Rückstaus zu verringern. Bis Mittwoch sollen die gelben Markierungen aufgebracht sein. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Lecker Chaussee für vier Wochen gesperrt

Vier Wochen lang dauert von Montag an die Teilsperrung der Lecker Chaussee in Höhe des Flensburger Flughafens. Die Straße erhält dort einen neuen Geh- und Radweg. Das teilte das Technische Betriebszentrum mit. Autofahrer müssen während dieser Zeit eine einzelne Spur nutzen. Eine Ampel regelt den Verkehr in beide Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Haithabu: Leben in Wikingerhäusern

In Haithabu zieht von Montag bis Donnerstag die Wikingergruppe "Vidulfr" in die Wikingerhäuser ein. Der Bereich ist nun wieder für Besucher geöffnet. Vorgeführt werden altes Handwerk und Webtechniken. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

