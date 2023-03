Stand: 30.03.2023 08:49 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Sanierung Wikingeck: Kreistag beschließt Vorfinanzierung

Seit Jahrzehnten ist es eine der größten Umwelt-Altlasten des Landes: das Wikingeck in Schleswig. Giftige Substanzen einer ehemaligen Teerpappenfabrik fließen dort in die Schlei. Die Sanierung wird der Kreis Schleswig-Flensburg nun vorfinanzieren. Das hat der Kreistag am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Die Sanierungskosten belaufen sich nach letzten Schätzungen auf rund 30 Millionen Euro. Der Bund hatte vor dem Regierungswechsel in Berlin eine Übernahme von zwei Drittel der Kosten zugesagt, dies aber vor einem halben Jahr zurückgenommen. Der Kreis will im Oktober mit der Sanierung beginnen und notfalls den Bund auf Kostenübernahme verklagen. Die Arbeiten sollen im Oktober beginnen. Die europaweite Ausschreibung für die Arbeiten soll bereits am Freitag starten. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.03.2023 | 08:30 Uhr