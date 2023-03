Stand: 17.03.2023 09:34 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Gemeinde Sylt verhängt Baustopp für touristische Unterkünfte

Die Gemeinde Sylt hat am Donnerstagabend einstimmig ein Verbot für den Bau zusätzlicher Ferienwohnungen beschlossen. Dies ist Bestandteil eines neuen Beherbergungskonzeptes. Somit können - etwa durch Umbauten - keine neuen Quartiere für den Tourismus mehr entstehen. Der Bau neuer Hotels ist nur möglich, wenn diese spezielle Nischen im Angebot bedienen. Katrin Thies vom Sylter Bürgernetzwerk "Merret reicht's" sprach direkt nach dem Beschluss von einer bahnbrechenden und historischen Entscheidung. "Weil es das erste Mal ist, dass sich die Insel Sylt - in diesem Fall der Vorreiter, die Gemeinde Sylt - dafür einsetzt, dieses touristische Wohnen zu begrenzen und wirklich dafür einzustehen, dass man den Raum nicht nur für den Touristen bereit stellt, sondern auch schaut, dass wieder ein soziales und ökologisches Gleichgewicht geschaffen wird." Die neue Regelung soll ab sofort in Kraft treten. Sie gilt allerdings nur für die Gemeinde Sylt - mit den Orten Westerland, Keitum, Tinnum, Archsum, Morsum und Rantum. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Kinderspielzentrum in Schleswig bekommt Kindergarten

Das Kinderspielzentrum im Schleswiger Stadtteil Friedrichsberg (Kreis Schleswig-Flensburg) hat sich verdoppelt. Mit einem Anbau für vier neue Gruppenräume bietet es jetzt Platz für 60 Kinder. Das Haus wurde 1995 von der Jugendstiftung des Ehepaars Winkler übernommen, mit dem Ziel, Kinder von der Straße zu holen. Derzeit werden Mädchen und Jungen aus sieben Ländern betreut. Neben Krippe und Hort gibt es jetzt auch einen Kindergarten im Haus. "Uns war das wichtig, dass wir die Lücke schließen. Es ist ein schwieriger Stadtteil. Die Kinder haben es nicht ganz so einfach, wenn man hier aufwächst, würde ich jetzt mal behaupten. Wir sind wie eine zweite Familie. Ich glaube, ohne uns würde es hier oben nicht funktionieren", so Leiterin Ann-Kathrin Wunderlich. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

"Jugend trainiert für Olympia" in Flensburg

Etwa 1.600 Schülerinnen und Schüler aus 350 Schulen kommen am Freitag zum Landesfinale im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" nach Flensburg. In 16 Sporthallen werden die Landessieger gesucht und zum Abschluss in der Campushalle ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Thomas-Mann-Preis für Schriftsteller Ralf Rothmann

Der Thomas-Mann-Preis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Ralf Rothmann. Verliehen wird dem gebürtigen Schleswiger die Auszeichnung für sein erzählerisches Werk, das auf einzigartige Weise in raue, aufreibende Arbeitswelten abtauche, heißt es in der Begründung. Die Preisverleihung findet in München am 19. September statt. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

