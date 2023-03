Stand: 16.03.2023 09:45 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Sylter Gemeindevertreter entscheiden über Beherbergungskonzept

Der Bauausschuss der Gemeinde Sylt hat bereits für das sogenannte Beherbergungskonzept gestimmt, heute Abend entscheiden nun die Gemeindevertreter darüber. Damit würde der Bau von Ferienwohnungen nicht mehr genehmigt. Dauerwohnraum für Inselbewohner soll festgeschrieben werden. Auch auf der Nachbarinsel Föhr schaut man gespannt nach Sylt: Der Trend zur Ferienwohnungsnutzung sei auf allen Inseln zu beobachten. Wyk habe das für die zweite Jahreshälfte auf der Agenda, sagt Bürgermeister Hans-Ulrich Hess (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Pkw-Sprengung am vergangenen Wochenende in Husum

An der B200 kurz vor Husum im Bereich Kielsburg (Kreis Nordfriesland) haben Unbekannte am Wochenende einen Kleinwagen in einem Carport gesprengt. Das Landeskriminalamt hat nun einen Zeugenaufruf dazu herausgegeben. Teile des Wagens sollen mehrere Meter weit geflogen sein, sagte eine Sprecherin. Das Auto sei komplett zerstört worden, heißt es. Über mögliche Täter gebe es noch keinerlei Erkenntnisse. Die Explosion ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Jugendkonferenz Schleswig wählt neue Sprecher

Die Jugendkonferenz der Stadt Schleswig wählt heute ein neues Sprecher-Duo. Die Jugendkonferenz wurde 2015 gegründet, um Kinder und Jugendliche aktiver in die Gestaltung des städtischen Gemeinwesens einzubinden. An der Jugendkonferenz können junge Menschen bis zum Alter von 25 Jahren teilnehmen. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Schleswiger Jugendzentrum in der Wiesenstraße 5. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.03.2023 | 08:30 Uhr