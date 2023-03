Stand: 15.03.2023 09:48 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Warnstreik auch an Helios-Kliniken in Schleswig

Die Gewerkschaft ver.di ruft heute Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen zum Warnstreik auf. Unter anderem werden die Helios-Kliniken in Schleswig bestreikt, am Vormittag findet dort eine Kundgebung statt. Nico Wickleder von der Gewerkschaft ver.di organisiert den Warnstreik in Schleswig und erwartet eine dreistellige Zahl von Beteiligten. Es sei durchaus damit zu rechnen, dass die Patientinnen und Patienten die Warnstreikauswirkungen zu spüren bekommen. Obwohl Krankenhaus und Fachklinik in privater Hand sind, gilt bei Helios in Schleswig weiterhin der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben 5 Prozent und einmalig 2.500 Euro angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Polizei stoppt Transporter mit Diebesgut

Drei Aufsitzrasenmäher, sechs Motorsägen, zwei Freischneider und weitere Sägen haben Polizeibeamte am Montag in einem Transporter auf der A7 bei Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) vorgefunden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, handelt es sich vermutlich um Diebesgut aus Dänemark. Der 20-jährige Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde vorläufig festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Verkehrszählung mit Videotechnik

In dieser Woche zählt die Stadtverwaltung in ganz Flensburg den Verkehr mit Hilfe von Videotechnik. Die Daten sollen in künftige Planungen einfließen. Gezählt werden Autos, Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende. Die Videotechnik werde so konfiguriert, dass weder Personen noch Fahrzeugkennzeichen identifiziert werden können, heißt es aus dem Rathaus. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2023 | 08:30 Uhr