Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Polizei in Flensburg warnt vor sogenannten Schock-Anrufen

Die Polizei in Flensburg warnt erneut vor sogenannten Schock-Anrufen bei Seniorinnen und Senioren. Nach Angaben der Beamten geben sich die Anrufer als Polizisten aus und behaupten, dass ein Angehöriger in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Die Täter fordern ihre meist älteren Opfer dazu auf, einen höheren Geldbetrag als Kaution zu zahlen. Die Polizei rät dazu, misstrauisch zu sein. Wenn Unbekannte am Telefon Geld fordern, sollten die Angerufenen das Gespräch beenden und Angehörige oder die Polizei informieren. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 8:30 Uhr

Beginn der Christo-Ausstellung in Schleswig

An Freitag beginnt auf Schloss Gottorf in Schleswig die Ausstellung "Christo und Jeanne-Claude - Paris, New York. Grenzenlos". Bis zum 9. September haben Interessierte Zeit, sich die Werke der beiden anzuschauen. Christo und Jeanne-Claude zählen zu populärsten Künstlern überhaupt. Dabei waren ihre Werke oft nur wenige Wochen lang zu sehen, bis sie wieder abgebaut wurden. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 8:30 Uhr

Radsportverband Schleswig-Holstein lädt zum "Festival der Pedale"

In der A.P. Møller Skolen in Schleswig wird am kommenden Sonntag der Radsportverband Schleswig-Holstein das erste "Festival der Pedale" ausrichten. Auch Aussteller und Vereine präsentieren sich in dem dänischen Gymnasium. Mit dabei sind auch Radballer vom SV Adelby. Laut Spieler Jens Hentsche ist der SV Adelby der letzte Verein im Land, der Radball anbietet. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 8:30 Uhr

