Stand: 08.03.2023 09:33 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Schnee und Glätte sorgen in der Region für Unfälle

In den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg hat die Polizei-Leitstelle am Mittwochmorgen rund 20 Unfälle in Verbindung mit Glätte registriert. So mussten auf der A7 zwei Lkw geborgen werden, zwischen Tarp und Flensburg auf der Fahrbahn in Richtung Norden, sowie auf Höhe Sieverstedt nach Süden. Mindestens vier Menschen verletzten sich bei der Glätte leicht. Einige Pkw landeten zum Teil auf dem Dach. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

Diskussion um Schulschließungen in der Geltinger Bucht

Am Mittwochabend diskutiert der Amtsausschuss der Geltinger Bucht (Kreis Schleswig-Flensburg) darüber, welche Grundschulen erhalten bleiben sollen. Amtsvorsteher Thomas Johannsen sagte: "Die Empfehlung aus der Schulentwicklungsplanung sieht so aus, dass die vier Grundschulstandorte auf zwei reduziert werden." Dabei ist es laut Investitionsbank deutlich günstiger, zwei Neubauten zu errichten, als vier Standorte zu erhalten und zu erweitern. Ein externes Büro hatte Stärken und Schwächen aller Standorte analysiert, aber keine Empfehlung abgegeben. Dennoch hatte es in einer früheren Beschlussvorlage und einer von 900 Bürgern unterstützten Online-Petition geheißen, es gebe eine Empfehlung für Sterup. Ob eine Entscheidung fällt, ist noch offen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2023 | 08:30 Uhr