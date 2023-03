Stand: 03.03.2023 11:03 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Wickingeck an der Schlei: Kreis finanziert Sanierung vor

Der Kreis Schleswig-Flensburg wird bei der Sanierung des Wickingecks an der Schlei den Großteil der Kosten zunächst alleine tragen. Am Donnerstagabend hat der Haupt- und Finanzausschuss des Kreises einstimmig beschlossen, die Sanierung vorzufinanzieren. Das Areal direkt an der Schlei ist seit Jahrzehnten mit Giftstoffen verseucht. Die Sanierung kostet nach letzten Schätzungen rund 30 Millionen Euro. Landrat Wolfgang Buschmann hofft, dass die Sanierung des Wikingecks im kommenden Herbst beginnen kann. Wer am Ende wie viel bezahlen muss, das werden möglicherweise Richter entscheiden - denn derzeit deutet nichts darauf hin, dass sich Kreis und Bund einigen können. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 8:30 Uhr

Figurentheater-Tage in Kappeln

Am Freitag beginnen in Kappeln nach zwei-jähriger Corona-Pause wieder die Figurentheater-Tage. Bis zum 10. März werden Künstler und Künstlerinnnen aus acht Städten Puppentheaterstücke aufführen. "Dornröschen", "Urmel aus dem Ei" und "Der Räuber Hotzenplotz" sind zum Beispiel dabei. Die Eröffnungsveranstaltung am Freitagabend ist bereits ausverkauft. Für viele der weiteren Vorstellungen in Kappeln gibt es noch Tickets. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 8:30 Uhr

Kein Fährbetrieb auf Schlei Mitte April

Vom 11. bis zum 26. April wird es Informationen von NDR Schleswig-Holstein zufolge voraussichtlich keinen Fährbetrieb auf der Schlei bei Missunde (Kreis Schleswig-Flensburg) geben. Autofahrer müssen dann große Umwege fahren. In dieser Zeit soll die neue E-Fähre installiert werden, die dann Ende April in Betrieb genommen werden soll. Diese Maßnahme lässt sich nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein nicht verschieben, weil das Fährzeugnis des alten Schiffs aus umweltrechtlichen Gründen bereits um ein Jahr verlängert wurde. Die alte Lindaunisbrücke soll nach Angaben der Deutschen Bahn ab Anfang April mit der Entfernung des alten Klappteils für Schiffe wieder passierbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 17:00 Uhr

