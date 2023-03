Stand: 02.03.2023 08:46 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Kiesabbau beim Kulturdenkmal Kograben bleibt verboten

Der Kiesabbau in der Nähe der Welterbestätte Haithabu und Danewerk bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) bleibt verboten. Das hat das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht entschieden. Ein Kiesbauunternehmer hatte geklagt, nachdem ihm das Archäologische Landesamt den weiteren Abbau untersagte. Das Gericht entschied, dass der denkmalrechtliche Schutz höher zu gewichten ist als die wirtschaftlichen Interessen der Bauindustrie. Das Kiesvorkommen befindet sich südlich des Kulturdenkmals Kograben, der Bestandteil des Unesco-Welterbes ist. Der Bauunternehmer kann gegen das Urteil noch in Berufung gehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

25 Jahre europäischer Schutz der Regionasprachen

Vor 25 Jahren ist die europäische Charta zum Schutz der Regional- und Minderheitensprachen ins Kraft getreten. Im Landesteil Schleswig zählen zum Beispiel Plattdeutsch, Dänisch und Friesisch dazu. "Plattdütsch ist keen Dialekt wie bayrisch oder hessisch, sondern een egene Sprock", sagt Inge Bohnert. Sie unterrichtet Plattdeutsch an der Jens-Iwersen-Schule in Hattstedt (Kreis Nordfriesland). An der Europa Uni in Flensburg kann man die Minderheitensprachen Friesisch und Dänisch genauso studieren wie die Regionalsprache Plattdeutsch. Zum Jubiläum der Charta wird am Donnerstag auch im Bundestag auf Plattdeutsch, Friesisch und Dänisch debattiert. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Warnstreik bei der Müllabfuhr

Warnstreik im öffentlichen Dienst Der Deutsche Beamtenbund und die Gewerkschaft ver.di haben heute zu einem ganztägigen Warnstreik auch in Schleswig-Holstein aufgerufen. Deshalb bleiben heute einzelne Kitas geschlossen, Ämter schränken ihre Öffnungszeiten ein und auch der Müll in Kiel und in Flensburg wird größtenteils nicht abgeholt. Der Beamtenbund rechnet damit, dass landesweit etwa 1.000 Beschäftigte heute ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaften fordern von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Um 12 Uhr ist vor dem Kieler Rathaus eine Kundgebung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:00 Uh

15.200 Menschen im Norden Schleswig-Holsteins ohne Job

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Norden des Landes im Vergleich zum Februar 2022 um 7,8 Prozent gestiegen. Das teilt die Arbeitsagentur Flensburg mit. Zum Agenturbezirk zählen neben der Stadt Flensburg die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg. Derzeit sind in der Region rund 15.200 Menschen ohne Job. Der kräftige Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt auch an den derzeit knapp 1.000 arbeitslos gemeldeten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, teilte die Agentur für Arbeit mit. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

Kein Fährbetrieb auf Schlei Mitte April

Vom 11. bis zum 26. April wird es Informationen von NDR Schleswig-Holstein zufolge voraussichtlich keinen Fährbetrieb auf der Schlei bei Missunde (Kreis Schleswig-Flensburg) geben. Autofahrer müssen dann große Umwege fahren. In dieser Zeit soll die neue E-Fähre installiert werden, die dann Ende April in Betrieb genommen werden soll. Diese Maßnahme lässt sich nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein nicht verschieben, weil das Fährzeugnis des alten Schiffs aus umweltrechtlichen Gründen bereits um ein Jahr verlängert wurde. Die alte Lindaunisbrücke soll nach Angaben der Deutschen Bahn ab Anfang April mit der Entfernung des alten Klappteils für Schiffe wieder passierbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 17:00 Uhr

Urteil: Kein Kiesabbau in der Nähe von Haithabu und Danewerk

Sozialleistungen für Flüchtlinge unterschlagen?

Der Kreis Nordfriesland sucht nach einer neuen Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Die 32 Kinder und sieben Erwachsenen waren bisher im Gebäude der Strandklinik in Westerland auf Sylt untergebracht. Wie die Sylter Rundschau berichtet, besteht der Verdacht, dass der Betreiber nicht alle Sozialleistungen wie vorgeschrieben an die Bewohner weitergegeben hat. Die Verwaltung sei zuversichtlich, dass sich der Vorfall in Gesprächen mit den Strandklinik-Verantwortlichen aufklären ließe, betonte Kreis-Sprecher Hans-Martin Slopianka. Trotzdem zahlt der Kreis die Sozialleistungen ab sofort direkt an die Geflüchteten aus und nicht mehr an die Verantwortlichen der Strandklinik. Die haben sich auf Nachfrage noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Das Gebäude der noch nicht eröffneten Klinik dient seit August 2022 als provisorische Unterkunft für zwischenzeitlich bis zu 56 Geflüchtete. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 16:30 Uhr

Nolde Museum wieder geöffnet

Das Nolde Museum in Seebüll im Kreis Nordfriesland ist seit Mittwoch wieder geöffnet. Drei Jahre lang war wegen aufwendiger Umbau- und Sanierungsarbeiten nur eine improvisierte Ausstellung möglich. Acht Millionen Euro hat das Projekt gekostet. "Eine Herausforderung war, dass man die ganze Technik, die wir hier im Noldehaus verbaut haben gar nicht sieht, sondern dass das Haus wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeht, so wie es Nolde auch hinterlassen hatte", erklärte der Direktor der Nolde-Stiftung, Christian Ring. "Zurück Zuhause" heißt die neue Ausstellung, die bis zum 31. Oktober im ehemaligen Atelier- und Wohnhaus des großen Expressionisten zu sehen sein wird. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

74-jähriger Vermisster aus Glücksburg gefunden

Eine Suchaktion am Dienstagabend in Glücksburg im Kreis Schleswig-Flensburg hat ein glückliches Ende genommen. Mit Hilfe eines Rettungshundes wurde gegen 22 Uhr ein seit dem Nachmittag vermisster 74-jähriger Mann abseits der Straße in einem Dornenbusch entdeckt. Er konnte sich nicht selbst befreien. Nach Polizeiangaben geht es ihm den Umständen entsprechend gut. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

Ausfälle bei der Müllabfuhr wegen Streik

Wegen des erneuten Warnstreiks im öffentlichen Dienst kann es am Donnerstag auch bei der Müllabfuhr zu Verzögerungen und Ausfällen kommen. Das technische Betriebszentrum in Flensburg will ab Donnerstagmorgen auf der Homepage darüber informieren, ob und wie die Recyclinghöfe und das Kundenzentrum geöffnet haben. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt spielt in Budapest unentschieden

Die Handballer der SG Flensburg Handewitt haben mit einem Unentschieden die Vorrunde der European League beendet. Die ersatzgeschwächte SG erreichte in Budapest ein 27:27, stand aber schon vor der Partie als Gruppensieger fest. Das machte sich auch auf dem Spielfeld bemerkbar. Der Bundesliga-Fünfte fand nicht ins Spiel, Budapest führte Anfang der zweiten Halbzeit mit 19:14. Ferencvarosi Budapest erreichte mit dem Unentschieden noch das Achtelfinale. Dort treffen die Flensburger Ende März auf Titelverteidiger Benfica Lissabon. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 06:00 Uhr

