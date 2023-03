Stand: 01.03.2023 09:01 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Nolde Museum wieder geöffnet

Das Nolde Museum in Seebüll im Kreis Nordfriesland ist seit Mittwoch wieder geöffnet. Drei Jahre lang war wegen aufwendiger Umbau- und Sanierungsarbeiten nur eine improvisierte Ausstellung möglich. Acht Millionen Euro hat das Projekt gekostet. "Eine Herausforderung war, dass man die ganze Technik, die wir hier im Noldehaus verbaut haben gar nicht sieht, sondern dass das Haus wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeht, so wie es Nolde auch hinterlassen hatte", erklärte der Direktor der Nolde-Stiftung, Christian Ring. "Zurück Zuhause" heißt die neue Ausstellung, die bis zum 31. Oktober im ehemaligen Atelier- und Wohnhaus des großen Expressionisten zu sehen sein wird. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

74-jähriger Vermisster aus Glücksburg gefunden

Eine Suchaktion am Dienstagabend in Glücksburg im Kreis Schleswig-Flensburg hat ein glückliches Ende genommen. Mit Hilfe eines Rettungshundes wurde gegen 22 Uhr ein seit dem Nachmittag vermisster 74-jähriger Mann abseits der Straße in einem Dornenbusch entdeckt. Er konnte sich nicht selbst befreien. Nach Polizeiangaben geht es ihm den Umständen entsprechend gut. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

Ausfälle bei der Müllabfuhr wegen Streik

Wegen des erneuten Warnstreiks im öffentlichen Dienst kann es am Donnerstag auch bei der Müllabfuhr zu Verzögerungen und Ausfällen kommen. Das technische Betriebszentrum in Flensburg will ab Donnerstagmorgen auf der Homepage darüber informieren, ob und wie die Recyclinghöfe und das Kundenzentrum geöffnet haben. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

