Stand: 24.02.2023 08:47 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Gespräche um Zukunft des Diako-Krankenhauses

Das insolvente Diako-Krankenhaus ist am Donnerstag Thema einer aktuellen Stunde in der Flensburger Ratsversammlung gewesen. Die SPD-Fraktion hatte die öffentliche Diskussion beantragt. Zeitgleich fand im Diako-Krankenhaus eine Mitarbeiterversammlung statt. Doch klare Antworten auf die Fragen zur Zukunft der insolventen Frauenklinik gab es weder im Rathaus noch in der Klinik selbst. Flensburgs SPD-Chef Justus Klebe kritisierte die Diako-Geschäftsführung, die sich gestern nur im nicht-öffentlichen Teil, hinter verschlossenen Türen, äußern wollte. Aus Sicht von Assistenzärztin Saskia Mitter gab es allerdings auch dort keine neuen Informationen: "Ich finde, dass die Stimmung immer schlechter wird und die Verunsicherung zeitgleich einfach steigt. Wir fühlen uns hingehalten und sehen die Notwendigkeit, dass wir jetzt endlich mal Antworten bekommen". Immerhin: Am kommenden Mittwoch soll es eine interne Besprechung für die Mitarbeitenden der Diako-Frauenklinik geben. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 8:30 Uhr

Belastung mit PFAS im Norden Schleswig-Holsteins

PFAS, diese zum Teil gesundheitsgefährdenden Substanzen, die in Textilien oder auch Zahnseide vorkommen, sind fast überall. Insbesondere mit dem Löschschaum, die bei Bränden zum Einsatz kommen, gelangen bestimmte Stoffe auch in die Umwelt. Jedoch ist die Tendenz abnehmend, denn einige Substanzen sind bereits verboten. Die Belastung in Gewässern ist meistens noch recht niedrig. Doch gibt es dort nur wenige Messpunkte, zum Beispiel in West-Bordelum (Kreis Nordfriesland) und Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg). Systematisch wurde die Belastung von PFAS aber noch nicht erfasst. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 16:30 Uhr

Schleswig-Holstein Musikfestival gibt Programm bekannt

Die Festivalleitung hat am Donnerstag das Programm für das diesjährige Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF) vorgestellt. Das SHMF setzt in diesem Jahr den Schwerpunkt auf das musikalische London. Auch im Norden des Landes gibt es Veranstaltungen. So spielt zum Beispiel Bodo Wartke in Deutschen Haus in Flensburg. Auch in den Kirchen in Boldixum und Nieblum auf Föhr im Kreis Nordfriesland finden Konzerte statt. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2023 | 08:30 Uhr