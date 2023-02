Stand: 23.02.2023 08:46 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Hafen Husum: Studie sieht Schwächen beim Warenumschlag

Eine Studie im Auftrag der Industrie- und Handelskammer ist zu dem Schluss gekommen, dass der Husumer Hafen (Kreis Nordfriesland) eine gesicherte Wassertiefe, bessere Kaianlagen, eine Schienenanbindung und ein gestrafftes Management braucht. Auch der Hafen in Büsum wurde für die Studie analysiert. Beide Häfen liegen beim Warenumschlag deutlich hinter Lübeck, Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), Puttgarden (Kreis Ostholstein) und Kiel. In Husum hat sich der Umschlag seit 2014 halbiert. Verladen werden hauptsächlich Getreide- und Futtermittel. Potential sieht die Studie bei Service, Wartung und Recycling von Offshore-Windparks sowie beim Umschlag von See-Kies. Ein Hauptproblem bleibt aber die Verschlickung der Einfahrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

Flensburg berät über Solidaritätspartnerschaft mit Boryspil in der Ukraine

Die ukrainische Stadt Boryspil ist etwa so groß wie Flensburg und liegt etwa zehn Kilometer östlich der Stadtgrenze von Kiew. Die Stadt Flensburg möchte mit dieser Stadt demnächst enge Kontakte aufbauen. Die Ratsversammlung entscheidet am Donnerstag darüber, eine Solidaritätspartnerschaft in die Wege zu leiten. Zwei Ausschüsse haben sich bereits dafür ausgesprochen. Eine Organisation, die diese Partnerschaften vermittelt, hatte drei Orte zur Auswahl gestellt. Die Stadtverwaltung hält Boryspil für am besten geeignet. Bisher noch kein direkter Kontakt mit Stadtvertretern aus Boryspil aufgenommen. Zunächst steht die Rats-Entscheidung an. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

Neue duale Studiengänge in Schleswig

Zum ersten Mal bietet der Kreis Schleswig-Flensburg in Kooperation mit einer Hochschule die drei dualen Studiengänge Soziale Arbeit, Wirtschaftsinformatik und Bauingenieurwesen an. Der Kreis will damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Die Hälfte der Kreis-Belegschaft sei bereits älter als 50 Jahre, sagte Landrat Wolfgang Buschmann. Er fürchtet einen Fachkräftemangel, wenn die Beamten in den Ruhestand gehen. Bewerbungsschluss für die drei Studiengänge ist der kommende Sonnabend. Nähere Infos finden sich im Karriereportal auf der Weibseite des Kreises Schleswig-Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

