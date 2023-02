Stand: 17.02.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Diako: Generalbevollmächtigter verspricht Erhalt aller Bereiche

Die Leitung des insolventen Diako-Krankenhauses war am Donnerstag zum Landes-Sozialausschuss geladen und musste Rede und Antwort stehen. Der Generalbevollmächtigte im Sanierungsverfahren Christian Eckert sicherte den Erhalt aller Bereiche zu. Er sagte: "Im Bereich der gynäkologischen Versorgung wird es gewisse Einschränkungen vorübergehend geben im Bereich der gynäkologischen Ambulanz sowie beim Angebot an Privatsprechstunden." Zuvor hatte das Krankenhaus angekündigt die gynäkologische Abteilung stark einschränken zu wollen. Das Insolvenzverfahren ist laut Geschäftsführer Ingo Tüchsen auf der Zielgeraden. Am Freitag will die Leitung den vom Gläubigerausschuss akzeptierten Insolvenzplan dem Amtsgericht anzeigen. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 08:30 Uhr

Flensbrug: Gedenkfeier für Erdbebenopfer am Nordertor

Rund 200 Menschen haben am Donnerstagabend am Flensburger Nordertor der Opfer des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet gedacht. Unter den Rednern waren Stadtpräsident Hannes Fuhrig (CDU) und Ex-Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD). Aufgerufen hatten dazu mehrere Gruppen, darunter die türkische Gemeinde. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 08:30 Uhr

