Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Transfergesellschaft des Diako-Krankenhauses in Flensburg gestartet

Nach der Insolvenz des Diako-Krankenhauses in Flensburg startet heute eine Transfergesellschaft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Klinikum nicht weiter beschäftigen will, konnten in diese Gesellschaft wechseln. Laut Geschäftsführung erhalten die Betroffenen einen Teil ihres Lohnes, werden fortgebildet und in neue Jobs vermittelt. Auf Anfrage hat die Klinikleitung mitgeteilt, dass fast alle betroffenen Arbeitnehmer das Angebot angenommen haben. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

Schleswig ist heute Schwerpunkt des Warnstreiks im öffentlichen Dienst in der Region. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen und erwartet 300 bis 500 Teilnehmer bei einer Kundgebung am späten Vormittag vor dem Hotel Hohenzollern. Ute Dirks von ver.di sagte, sie rechne mit Ausfällen im Busverkehr, wo etwa 30 Beschäftigte in den Streik gehen, sowie im Service der Stadtwerke. Auch Stadtverwaltung und Teile der Kreisverwaltung, Umweltdienste sowie die Bundeswehrdienststellen in Jagel und Kropp sollen sich beteiligen. Für das Helios Klinikum wurde eine Notversorgung vereinbart. Die Gewerkschaft fordert aufgrund der Inflation 10,5 Prozent mehr Lohn und dabei mindestens 500 Euro zusätzlich. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt mit 29:21 gegen PAUC Handball

Handball-Bundesligist SG Flensburg hat in der Vorrunde der European League den Gruppensieg vor Augen. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Dienstagabend mit 29:21 (14:9) in Aix-en-Provence bei PAUC Handball und feierten den siebten Erfolg im achten Spiel. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 06:00 Uhr

