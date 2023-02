Stand: 14.02.2023 08:46 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Kappeln: Aktion gegen Gewalt an Frauen

Schleswig-Holstein setzt am heutigen Valentinstag ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Dazu wird es im Rahmen der weltweiten Kampagne "One Billion Rising" in vielen Teilen des Landes Veranstaltungen geben. In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) machen vor der Stadtbücherei Vertreterinnen aus Frauenberatungsstellen, des Frauenzimmers, des Frauenwerks und der Bücherei auf das Thema aufmerksam. Die Aktion findet von 10 bis 13 Uhr statt. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Streik in Schleswig

Beschäftigte von Bund und Kommunen streiken am Dienstag- und Mittwochvormittag. Um 9 Uhr haben Beschäftigte des Bauhofes in Tönning (Kreis Nordfriesland) die Arbeit niedergelegt. Weitere Einschränkungen gibt es am Mittwoch im Kreis Schleswig-Flensburg. Betroffen sind städtische Einrichtungen und Dienste sowie Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Stadtwerke und weitere Einrichtungen der Kommunen. Die Beschäftigten fordern im Tarifkonflikt 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die erste Runde der Tarifverhandlungen war Ende Januar gescheitert. Gegen 11 Uhr wird es am Mittwoch eine Demonstration am Hotel Hohenzollern mit anschließender Kundgebung auf dem Capitolplatz geben. Aufgerufen zu dem Streik hat die Gewerkschaft ver.di. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Franziskus Hospital schließt Corona-Station

Das Franziskus Hospital hat nach fast drei Jahren die Corona-Isolierstation geschlossen. Wie das Krankenhaus mitteilte, steht die Station nun wieder vollständig für die Behandlung geriatrischer Patienten zur Verfügung. Derzeit werden elf Patienten im Krankenhaus behandelt, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Corona-positive Patienten, die sich wegen einer anderen Erkrankung in Behandlung befinden, werden auf ihren jeweiligen Stationen isoliert. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2023 | 08:30 Uhr