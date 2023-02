Stand: 10.02.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburger Papierfabrik produziert weiter

Die Flensburger Papierfabrik wird auch unter dem neuen Eigentümer künftig weiter Papier produzieren. Das hat die Investment-Firma Quantum Capital Partners aus München den Mitarbeitern von Mitsubishi Paper Mills mitgeteilt. Darüber sind die 200 Beschäftigten sehr erleichtert, so Vanessa Wippich vom Betriebsrat. Der japanische Konzern Mitsubishi hatte Ende Januar mitgeteilt, mit der Investment-Firma Quantum Capital Partners aus München einen neuen Käufer für die Papierfabrik gefunden zu haben. Schon im vergangenen August hatte Mitsubishi angekündigt, sich vom Werk in Flensburg unter anderem wegen der gestiegenen Energiepreise trennen zu wollen. Für die mehr als 200 Beschäftigten war seitdem unklar, ob und wie es weitergeht. Die Papierfabrik mitten in der Flensburger Innenstadt gibt es seit mehr als 300 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Täter mit Hilfe der Öffentlichkeit gefasst

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei in Flensburg jetzt einen mutmaßlichen Einbrecher fassen können. Dem 34-jährigen Mann aus Flensburg wird vorgeworfen für mehrere Einbrüche in Gaststätten und Geschäften in der Flensburger Innenstadt vergangenen April und August verantwortlich zu sein. Dabei hat er offenbar kleinere Geldbeträge und Alkohol gestohlen. Bei den verschiedenen Taten ist der mutmaßliche Täter gefilmt worden, konnte aber monatelang nicht identifiziert werden. Deshalb hatte das Amtsgericht Flensburg mit Fotos öffentlich nach dem Täter suchen lassen und das mit Erfolg. Die Polizei bedankt sich nun für die Mithilfe bei der Fahndung. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Regionalliga-Nordderby Weiche gegen Kiel

Am Samstag trifft der SC Weiche Flensburg in der Fußball Regionalliga Nord auf Holstein Kiel II. Die beiden Teams trennen aktuell nur drei Punkte in der Tabelle. Flensburg steht aktuell auf Platz 8, die Störche liegen auf Rang 11. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Manfred-Werner-Stadion in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Hilfe für für Erdbebenopfer

Nach den schweren Erdbeben in Syrien und in der Türkei wollen auch Menschen im nördlichen Schleswig-Holstein helfen. Ein Beispiel: die Pferdeklappe in Norderbrarup. Dort wird es in der kommenden Woche am Mittwoch und Sonnabend einen Flohmarkt vor Ort und online geben. Der Erlös aus dem Verkauf soll an die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" gehen. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 16:30 Uhr

