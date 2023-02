Stand: 01.02.2023 09:07 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Seefahrts-Patente in Flensburg überreicht

Wer auf einer Wasserstraße ein Fahrzeug eigenverantwortlich als Schiffsführer oder Bootsführer steuern will, muss rechtlich ein Patent oder eine Fahrerlaubnis besitzen. Die Fachschule für Seefahrt in Flensburg hat am Dienstag an 17 Absolventinnen und Absolventen die Seefahrts-Patente übergeben - ihre Befähigungserklärungen zum Führen bestimmter Schiffe. Die Fachschule ist die nördlichste Ausbildungseinrichtung für die Schiffsoffiziersausbildung in Deutschland - sie liegt auf dem Campusgelände. Es wurden zunächst die Patente unter anderem für Ausflugsschiffe und Fähren vergeben. Die Patentvergabe für die Große Fahrt, also für alle Seegewässer, folgt im Sommer. Insgesamt hat der aktuelle Jahrgang in Flensburg 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 08:30 Uhr

Wyk auf Föhr: 125 Strandkörbe weniger wegen Bauarbeiten

Der jetzt beginnende Neubau der Mittelbrücke in Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) wirkt sich auf die Zahl der Strandkörbe aus. Wegen der Bauarbeiten können in bestimmten Strandbereichen in dieser Saison keine Körbe aufgestellt werden, heißt es vom städtischen Hafenbetrieb. Den Angaben nach geht es dabei um die Strandbereiche Hafenstrand bis zum Strandabschnitt drei - ein Bereich, der häufig von Tagesgästen besucht wird. Es fehlen demnach 125 Strandkörbe, die aus Platzgründen nirgendwo anders aufgestellt werden können - das kann dazu führen, dass die noch verfügbaren Strandkörbe schnell ausgebucht sein können. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Teil der Glücksburger Straße bis Ende März gesperrt

In Flensburg bleibt die Glücksburger Straße in Höhe der Osttangenten-Unterführung noch bis Ende März wegen Arbeiten am Fernwärmenetz gesperrt, auch für Fußgänger. Lediglich die Linienbusse können den Bereich passieren. Am Donnerstag muss allerdings auch der Busverkehr wegen der Anlieferung von Baumaterial zwischen 10 Uhr und 16 Uhr einen Umweg nehmen. Anschließend wird bis zum Ende der Bauarbeiten ein kostenloser Bus-Shuttle für Fußgänger eingerichtet. Die Aktiv-Busse fahren im Zehn-Minuten-Takt. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.02.2023 | 08:30 Uhr