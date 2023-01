Stand: 27.01.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Kappeln: Polizei sucht Bootsmotoren-Eigentümer

Bei einem Einsatz in Kappeln sind in einem Einfamilienhaus Bootsmotoren gefunden worden. Die Wasserschutzpolizei Kappeln sucht nun die Eigentümer dieser sechs Motoren, da die Aggregate gestohlen sein könnten. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

Gedenken an Holocaust-Opfer

Die Landespolizei gedenkt am Freitag den Opfern des nationalsozialistischen Terrors. Dazu wurde um 9.30 Uhr ein Kranz an der Polizeistation in Flensburg niedergelegt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder landesweit Veranstaltungen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

Bauen-Wohnen-Lifestyle-Messe in Flensburg

In Flensburg startet am Freitagmittag erneut die Bauen-Wohnen-Lifestyle-Messe in der Arena auf dem Campus. Aufgrund von Corona musste sie die vergangenen zwei Jahre ausfallen. Die Messe läuft bis Sonntag. Die Veranstalter erwarten mehr als 20.000 Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt zu Gottfridsson-Ausfall

Handball-Profi Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt hat sich bei der Weltmeisterschaft die linke Hand gebrochen und wird deshalb am Freitag operiert. Laut SG fällt der 30 Jahre alte Spielmacher bis auf weiteres aus. Geschäftsführer Holger Glandorf sagte, das sei ein herber Verlust. Die Mannschaft habe aber schon oft genug bewiesen, dass sie Ausfälle kompensieren könne. SG-Trainer Maik Machulla sprach von einer bitteren Nachricht. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

