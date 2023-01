Stand: 20.01.2023 08:51 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Weichenstörung bei der Marschbahn sorgt für Verzögerungen

Auch am Freitag gibt es Probleme auf der Marschbahnstrecke. Laut Pendlerinitiave fallen sowohl Auto- als auch Personenzüge aus. Nach Angaben der Bahn gibt es eine Weichenstörung zwischen Niebüll und Klanxbüll in Nordfriesland. Bereits in den vergangenen Tagen hatte ein Gleislagefehler auf der Insel für Probleme und teils erhebliche Verspätungen gesorgt. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

Umtauschfrist für Führerscheine ausgelaufen

Die Umtauschfrist für den neuen Kartenführerschein für die Geburtenjahrgänge 1959 bis 1964 ist am Donnerstag abgelaufen. Wer in diesem Zeitraum geboren wurde, muss nun einen Karten-Führerschein haben. Die rosafarbenen oder grauen Führerscheine gelten nicht mehr. Allerdings kommen die Führerscheinstellen im Norden aktuell nicht mit der Bearbeitung hinterher. In Flensburg und Schleswig ist der Umtausch nur mit einem Termin möglich. Die Behörde in Flensburg ist bis Mitte Februar ausgebucht, die in Schleswig bis Anfang März. Nach dem Termin ist laut Kreisverwaltung in Schleswig mit einer Wartezeit von drei bis vier Wochen zu rechnen. So lange dauert es, bis die Bundesdruckerei den neuen Führerschein angefertigt hat. Laut eines Kreissprechers weiß die Polizei von den Verzögerungen. Er gehe deshalb nicht davon aus, dass die Polizei Autofahrer nun mit Bußgeldverfahren überzieht, wenn sie noch den alten Führerschein haben. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

Schock-Anrufe in der Region - die Polizei warnt

Die Polizei warnt erneut vor sogenannten Schock-Anrufen. Am Donnerstag seien mehrere Fälle aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg gemeldet worden. Dabei geben sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchen Geld zu erbeuten. Die Anrufer suggerieren vor allem Senioren, dass einer ihrer Angehörigen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und einen höheren Geldbetrag benötige. Die Polizei rät misstrauisch zu bleiben, solche Anrufe zu beenden und sofort Angehörige zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

