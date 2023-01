Stand: 17.01.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Sylter Zechepreller in Flensburg vor Gericht

Vor dem Amtsgericht in Flensburg muss sich am Dienstag ein Mann wegen Betruges und eines Angriffs auf einen Polizeibeamten verantworten. Der 49-jährige Angeklagte soll mehrfach in Restaurants auf der Insel Sylt vorsätzlich die Zeche geprellt haben. Laut Gerichtssprecher Stefan Wolf ist dabei ein Schaden von 570 Euro entstanden. Wolf sagte weiter: "Bei anderer Gelegenheit soll der Angeklagte Anweisungen von Polizisten, die einen Platzverweis gegen ihn durchgesetzt hätten, nicht Folge geleistet haben, sich dann gewehrt und einem Polizisten in den Finger gebissen haben." Ein Urteil wird bereits im Laufe des Tages erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

Rotorblatt von Windrad abgerissen

In Stieglund im Kreis Schleswig-Flensburg ist in der Nacht zum Montag ein Rotorblatt einer Windkraftanlage abgerissen und in die Tiefe gestürzt. Ein Flügel der Anlage ist laut Betreiber mehr als 50 Meter lang und wiegt etwa 14 Tonnen. Warum das Rotorblatt abgerissen ist, soll jetzt ein Gutachten klären. Ob es sich um Ermüdungserscheinungen oder Produktionsfehler handelt, könne noch nicht gesagt werden, so ein Sprecher des Windparkmanagements. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, so der Sprecher weiter. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

Husumer Soldaten werden nach Polen verlegt

Die Bundeswehr hat damit begonnen, Teile des Flugabwehrsystems "Patriot" nach Polen zu verlegen. Nach Angaben eines Sprechers werden sich aber auch einige Soldaten vom Geschwader aus Husum auf den Weg machen. Das Equipment und die meisten Soldaten für den Einsatz kommen von einem Standort in Mecklenburg-Vorpommern. Die Soldaten sollen in Polen nahe der Grenze zur Ukraine den Schutz von kritischer Infrastruktur sicherstellen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.01.2023 | 08:30 Uhr