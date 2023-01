Stand: 16.01.2023 09:27 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Zahlreiche Einsätze durch Sturm Frederic

Das stürmische Wetter am vergangenen Wochenende hat im Landesteil Schleswig für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Insgesamt rückten die Helfer der Rettungsleitstelle 45 Mal aus. Aus Nordfriesland wurden 26 Einsätze gemeldet. Meistens ging es um umgestürzte Bäume oder Dächer, die gesichert werden mussten. Verletzt wurde niemand. Die Fähren der Wyker Dampfschiffs-Reederei stellten am Sonntag bis 20 Uhr ihren Betrieb ein. Am Abend konnten dann noch insgesamt drei Fähren Richtung Föhr und Amrum ablegen. Auch im Bahnverkehr von und nach Sylt gab es Verspätungen und Ausfälle. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

Fall von häuslicher Gewalt in Süderbrarup

In Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat nach Polizeiangaben ein 44-jähriger Mann seine Familie am Sonntagabend mit einem Messer bedroht. Er soll seine Frau zuvor geschlagen haben. Ein Spezialeinsatzkommando war im Einsatz. Die Frau und die drei kleinen Kinder blieben unverletzt. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

Neujahrstagung der Nordschleswiger

Der Bund Deutscher Nordschleswiger hat am Wochenende zu seiner traditionellen Neujahrstagung in die Akademie Sankelmark eingeladen. Rund 250 Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Minderheit waren dabei. Der Generalsekretär des Bundes Deutscher Nordschleswiger, Uwe Jessen, sagte: "Wir hoffen, dass durch den Regierungswechsel in Dänemark nun endlich die Mögllichkeit besteht, dass diese Grenzkontrollen, die es ja seit sechs bis sieben Jahren schon wieder gibt, zu beenden. Es besteht ja die Möglichkeit, sich das als neue Regierung noch mal neu anzuschauen." | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2023 08:30 Uhr

