Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Prozess um Sylter Baby startet

Wegen des Verdachts des Totschlags an seinem vier Monate alten Sohn muss sich von heute an ein Mann vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, den Säugling geschüttelt zu haben. Dadurch sollen tödliche Verletzungen entstanden sein. Die Tat soll sich zwischen dem 4. und 6. September 2016 in Westerland auf Sylt ereignet haben, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der Junge war demnach am 6. September 2016 gestorben. Zu den Hintergründen der Tat ist nichts bekannt. Zum Prozessauftakt will das Gericht vier Zeugen hören, darunter die Mutter des Kindes und einen Rettungssanitäter. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

Verhandlungen beim Diako-Krankenhaus in Flensburg

Nachdem das Diako-Krankenhaus in Flensburg kurz vor Weihnachten sein Sanierungskonzept vorgestellt hatte, trifft sich am Dienstag die Mitarbeiter-Vertretung. Karim Sahsah, Mitglied der Mitarbeiter-Vertretung, sagte dazu: "Viele gucken sich schon nach neuen Arbeitsplätzen um. Die Angst geht um." 110 Stellen sollen nach den aktuellen Plänen gestrichten, 15 Millionen jährlich eingespart werden. Das Krankenhaus selbst verweist auf die Gespräche, die in der kommenden Woche beginnen sollen. Erste Ergebnisse werden Ende Januar erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2023 08:30 Uhr

