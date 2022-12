Stand: 30.12.2022 09:31 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburger forschen zu Windkraft unter dem eigenen Dach

An der Hochschule in Flensburg forscht ein Team daran, eine Windkraft-Anlage für die Installation im eigenen Haus zu entwickeln. Anders als normale Windkraftanlagen in Großparks dürfen die Generatoren allerdings nicht aussehen wie ein Windrad, sondern müssen quer unter den Dachfirst von Neubauten passen - und effizient sein. Angestoßen wurde das Projekt "Windanlage auf dem eigenen Dach" von Partnern aus der Wirtschaft, außerdem wird es vom Land gefördert. Im März des kommenden Jahres läuft das Projekt aus. Das Team der Hochschule Flensburg arbeitet aber daran, es zu verlängern. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 08:30 Uhr

Bahnausfälle zwischen Flensburg und Kiel

Nach Angaben der Bahn muss auf der Strecke Flensburg-Kiel noch bis Mitte Januar mit Zugausfällen gerechnet werden. Der Grund sind mehrere Krankmeldungen von Mitarbeitenden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet, teilte eine Bahnsprecherin mit. Fahrgäste könnten jedoch auch vorherige und nachfolgende Zugverbindungen nutzen. Reisende sollten sich vorab informieren, ob der entsprechende Zug fährt. Die Bahnsprecherin bittet um Verständnis, dass der Ersatz von Lokführerinnen und Lokführern schwierig sei, da für jedes Fahrzeug ein spezielle Ausbildung erforderlich ist. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2022 | 08:30 Uhr