Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Nordfriesland sieht der Einführung des Bürgergelds gelassen entgegen

Der Kreis Nordfriesland sieht sich gut auf die Einführung des Bürgergelds zum 1. Januar vorbereitet. Der Regelsatz erhöht sich mit der Einführung um 53 Euro. Hinzu kommen die Kosten der Unterkunft und der Heizung. Insgesamt räumt die Neuregelung betroffenen Menschen mehr Freiheiten ein. Dazu gehört auch ein Schonvermögen von 40.000 Euro für den Haushaltsvorstand. Bei den Mietobergrenzen wird es jedoch kompliziert, sagt der Leiter des Jobcenters in Nordfriesland, Axel Scholz: "Wir haben ja sieben Standorte, wo wir die Leistungssachbearbeitung und das Fallmanagement hier in der Fläche führen. Im Bezug auf die Angemessenheit von Wohnraum haben wir auch unterschiedliche Miethöhen in den Regionen, das ist eine Herausforderung." | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Unternehmerverband fordert kürzere Genehmigungsverfahren

Weniger Bürokratie und mehr Tempo beim Ausbau von Infrastrukturprojekten fordert der Unternehmerverband Unterelbe-Westküste aus Itzehoe (Kreis Steinburg). Vorbild, so ein Sprecher, sind die beschleunigten Genehmigungsverfahren für das LNG-Terminal Brunsbüttel. Genauso schnell müsse es auch beim Bau von Windkraftanlagen, neuer Bahnlinien, Straßen und dem Netzausbau gehen. Die Prozesse müssen demnach schon allein deswegen vereinfacht werden, weil immer weniger Personal immer komplexere Planungs- und Genehmigungsverfahren bearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Handball: Heimsieg für Flensburg, Keeper Buric verlängert

Im letzten Heimspiel vor der WM-Pause haben die Handballer der SG Flensburg-Handwitt am Dienstagabend die HSG Wetzlar besiegt. Das Team von SG-Kapitän Johannes Golla gewann klar mit 34:24 (16:11). Aktuell sind die Flensburger Tabellen-Fünfter. Vor der Partie verkündeten die Flensburger die Vertragsverlängerung mit Torwart Benjamin Buric. Der Bosnier, der 2018 aus Wetzlar an die Förde gewechselt war, unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2028. "Ich bin in Flensburg und im Norden angekommen und fühle mich unglaublich wohl hier", erklärte der 32-Jährige. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:00 Uhr

