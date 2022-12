Stand: 23.12.2022 08:21 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Habeck überreicht Förderbescheide an die FSG

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) übergibt heute in Flensburg Förderbescheide für den Bau von Betankungsschiffen für Flüssigerdgas. Auftraggeber ist die Nordic Gruppe Hamburg. Die drei sogenannten Bunkerschiffe sollen bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft (FSG) gebaut werden. Weitere Einzelheiten zu dem Großauftrag werden im Laufe des Tages erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30

Halligpastor in Sorge vor Sturm

In den Kirchengemeinden werden gerade die Weihnachtsgottesdienste vorbereitet, teilweise mit Krippenspiel und Musikeinlage. Auch Halligpastor Matthias Krämer hat wieder ein volles Programm: Am Donnerstag war er mit dem Schiff schon auf Gröde, dort wurde der Weihnachtsgottesdienst vorgezogen. An Heiligabend pendelt Krämer mit der Lore zwischen Langeness und Oland. Die weiteren Gottesdienste hängen vom Wetter ab, denn es gibt eine Sturmwarnung. "Nicht dass das Wasser mich dann einholt und ich dann nicht mehr zurückkomme", so der Pastor. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30

Handball: Flensburg und Kiel im Viertelfinale

Die SG Flensburg Handewitt und der THW Kiel haben das Pokal-Viertelfinale im Handball erreicht. Beide Mannschaften gewannen ihre Spiele am Donnerstag. Flensburg feierte einen 35:28-Erfolg gegen den HSV Hamburg. Auch der THW Kiel erzielte einen 35:28-Sieg gegen den Zweitligisten Bietigheim. Heute Mittag werden die Viertelfinal-Spiele ausgelost. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 06:00 Uhr

