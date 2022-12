Stand: 16.12.2022 08:53 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Probleme beim Zugverkehr nach Sylt

Auf der Bahnstrecke zwischen Niebüll und Westerland kommt es derzeit zu Verzögerungen von bis zu einer Stunde. Dies teilte die Deutsche Bahn mit. Die Verzögerungen seien witterungsbedingt und betreffen sowohl die Autozüge als auch die Personenzüge. Schon am Donnerstag gab es entsprechende Probleme durch eingefrorene Signale und Weichen. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

Scharfe Kritik an Wikingeck-Entscheidung des Bundes

Der Bund hatte mitgeteilt, sich nicht so stark wie geplant an den Kosten der Sanierung zu beteiligen. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) bezeichnete die Absage als "indiskutabel". Der Bund sei rechtlich dazu verpflichtet, einen wesentlichen Teil der Bergungskosten zu leisten. Altlasten einer ehemaligen Teerpappenfabrik verseuchen das Schleiufer bis heute. Die Sanierung kostet laut Kreis Schleswig-Flensburg mindestens 30 Millionen Euro. Bislang hatte der Bund mündlich zugesagt, 64 Prozent der Kosten zu übernehmen, nun sollen es nur noch höchstens 12 Prozent sein. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

Unternehmen an der Westküste sehen Wirtschaftslage negativ

Nie zuvor haben Unternehmen an der Westküste in den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg die wirtschaftliche Entwicklung so schlecht bewertet wie momentan. Das berichten knapp 90 Betriebe aus verschiedenen Branchen, die der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste befragt hat. In Nordfriesland und Dithmarschen ist demnach die Investitionsbereitschaft rückläufig, im Kreis Steinburg sogar stark rückläufig. Auch im kommenden Jahr wird ein dramatischer Einbruch erwartet. Ken Blöcker, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste, sagte, man habe aktuell noch eine relativ hohe Auslastung, da man von alten Autragsbeständen lebt: "Aber gerade wenn wir in die Zukunft blicken, merken wir, dass ein dramatischer Auftragseinbruch bevorsteht." | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

