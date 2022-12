Stand: 15.12.2022 09:49 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Durch Schneefall: Unfälle und Verspätungen

Am frühen Donnerstagmorgen sind auf der B199 zwischen Schafflund und Wallsbüll (beide Kreis Schleswig-Flensburg) ein Pkw und ein Lastwagen zusammengestoßen. Dabei wurde nach Polizeiangaben der Autofahrer schwer verletzt. Die überfrierende Nässe sorgte außerdem Verzögerungen im Berufsverkehr. Auf der Marschbahn zwischen Husum und Westerland kommt es aktuell zu Zugausfällen und Verspätungen. Nach Angaben einer Bahnsprecherin sind mehrere Signale eingefroren. Ein Sprecher der Pendlerinitiative Sylt spricht von chaotischen Verhältnissen. Die Bahn hofft, dass die Störungen im Laufe des Vormittags behoben werden können. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 09:00 Uhr

Sanierungsplan für das Wikingeck in Schleswig stockt

In Schleswig haben die Pläne zur Sanierung des Wikingecks einen Dämpfer erhalten. Seit Jahren verseuchen dort Altlasten einer ehemaligen Teerpappenfabrik das Schleiufer. Eigentlich wollte der Bund rund zwei Drittel der Sanierungskosten übernehmen, doch seit Mittwoch sind es nur noch höchstens zwölf Prozent. Dies hatte das Bundesverkehrsministerium dem Kreis mitgeteilt. Der Umwelt-Fachbereichsleiter, Thorsten Roos, sagte: "Wir haben die letzten Monate vermeintlich sehr konstruktiv gemeinsam an einer Lösung gearbeitet mit den Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, glaubten, auf einem guten Weg zu sein." Nun habe man feststellen müssen, dass dies ein Trugschluss war. Auch die Bundestagsabgeordneten Stefan Seidler vom SSW und Petra Nicolaisen von der CDU üben scharfe Kritik an der Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Militär-Flugplatz in Jagel: Ärger um Drohnenflug

Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) sorgt ein privater Drohnenflug über dem Flugplatz für Unmut. Nach Angaben eines Sprechers kam es bereits am 6. Dezember zu dem Vorfall. Der Bediener der Drohne befand sich demnach außerhalb des Fliegerhorsts und steuerte das Fluggerät über den militärischen Sicherheitsbereich. Nachdem er von einem Soldaten angesprochen wurde, habe sich der Drohnenbediener dann entfernt. Bei einem solchen Drohnenflug handele es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr, der immer zur Anzeige gebracht werde, hieß es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

