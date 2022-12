Stand: 14.12.2022 09:32 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stiftung Naturschutz SH appelliert an Tierfreunde

"Keine Sorgen machen und nicht füttern" - mit diesen Appellen wendet sich die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein an Tierfreunde im Norden des Landes. Weidetiere wie etwa die Galloways in Flensburg-Schäferhaus oder Wildpferde auf der Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg) brauchen in der kalten Jahreszeit kein zusätzliches Futter und frieren auch draußen auf der Koppel nicht, teilt die Stiftung mit. Die Fütterung mit giftigem Heckenschnitt wie Kirschlorbeer, Lebensbaum oder Eibe sei sogar hochgefährlich für die Weidetiere. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Schleswiger Kita im Finale des Deutschen Kita-Preises 2023

Die Kindertagesstätte "Karlsson Vuggestue" in Schleswig gehört zu den zehn Finalisten in der Kategorie Kita des Jahres beim Deutschen Kita-Preis 2023. Die Einrichtung der dänischen Minderheit hat nun im Mai die Chance auf ein Preisgeld von bis zu 25.000 Euro. Mit dem Preis zeichnet das Bundesfamilienministerium Kitas aus, die sich qualitativ auch langfristig weiterentwickeln. Insgesamt 750 Bewerbungen von Kitas und lokalen Bündnissen sind in diesem Jahr eingegangen. Anfang des kommenden Jahres finden dann auch in Schleswig Vor-Ort-Besuche der Jury statt. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Flensburg: Echtzeit-Anzeigen an Bushaltestellen

Die Stadt Flensburg hat ihr 25 Jahre altes Informationssystem für Busse durch neue Anzeigen ersetzt. Die digitalen Anlagen am ZOB und neuerdings an anderen wichtigen Haltestellen informieren mit den Daten des Verkehrsbundes Nah.SH über Abfahrtszeiten und Änderungen im Fahrplan. Noch befindet sich das Echtzeitsystem im Testbetrieb. Nach und nach will die Stadt auch Daten aus den Regionalverkehren in das System einpflegen. Das Land Schleswig-Holstein und der Verbund Nah.SH fördern das Projekt mit bis zu 75 Prozent, teilte die Stadt Flensburg mit. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Schleswig: Umweltaktivisten vor Gericht

In Schleswig stehen heute vier Angeklagte wegen Nötigung vor Gericht: Sie hatten sich im November vor zwei Jahren von einer Autobahnbrücke bei Hüsby (Kreis Schleswig-Flensburg) abgeseilt, um gegen die Rodung des Dannenröder Forsts im Rhein-Main-Gebiet zu demonstrieren. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. Das Gericht hatte bereits Geldstrafen zwischen 800 und 1.200 Euro verhängt. Dagegen hatten die Angeklagten Einspruch eingelegt. Ob heute das endgültige Urteil fällt, ist nach Angaben eines Gerichtssprechers unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.12.2022 | 08:30 Uhr