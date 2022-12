Stand: 13.12.2022 09:59 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Keine Intensivkapazitäten mehr im Klinikum Nordfriesland

Nach Angaben des Klinikums Nordfriesland in Husum verfügt dieses aktuell über keine freien Intensivkapazitäten mehr. Patienten müssen teilweise auf den Klinikstandort in Niebüll ausweichen. Die Vielzahl an Atemwegserkrankungen führe unter anderem dazu, dass die Notaufnahme zeitweise überfüllt sei. Auf den Stationen ist zudem teilweise ein Viertel aller Mitarbeitenden erkrankt. Die Pflegedirektorin des Klinikums, Silke Bichel, sagte: "Wir haben eine Situation, wie wir sie in der ersten Corona-Welle befürchtet haben, also Anfang 2020. Diese Situation ist jetzt unser Alltag." Das Klinikum kalkuliert in diesem Jahr mit einem achtstelligen Defizit für die drei Standorte und bewertet die eigene wirtschaftliche Situation als schlecht - so wie viele andere Krankenhäuser im Land. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Schwerer Unfall auf der B201

Bei einem schweren Unfall auf der B201 zwischen Oster-Ohrstedt und Wester-Ohrstedt im Kreis Nordfriesland sind am Montagabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle prallten gegen 18 Uhr ein Lkw und ein voll besetzter Pkw frontal zusammen - warum ist noch unklar. Beide Fahrzeuge landeten im Graben. Der Autofahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die anderen vier Insassen und der Lkw-Fahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war für die Bergungsarbeiten bis 2 Uhr in der Nacht voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

