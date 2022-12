Stand: 12.12.2022 09:52 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Sylt: Autozug ausgefallen

Derzeit fahren keine Autozüge zwischen Sylt und dem Festland. Grund ist ein bei Niebüll entgleister Autozug, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Ein Wagon steht laut Bundespolizei auf dem Bahnübergang Gather Landstraße, dort kommt es auch im Straßenverkehr zu Behinderungen. Der Personenverkehr auf der Schiene ist von der Sperrung nicht betroffen, teilt die Bahn mit. Noch ist offen, wann die Strecke für Autozüge wieder befahrbar ist. Ein Techniker der Deutschen Bahn ist zur Unfallstelle unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Fahrplanwechsel: Mehr Fernzüge nach Sylt

Der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn sorgt auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Westerland für einige Veränderungen. Es fahren unter anderem mehr Fernzüge nach Sylt (Kreis Nordfriesland): Von Köln aus gibt es ab sofort das ganze Jahr über täglich eine frühe Direktverbindung über Osnabrück, Bremen und Hamburg bis Westerland - der Intercity hält auch in Husum und Niebüll. Den Intercity um 14.20 Uhr ab Westerland hat die Bahn für Abo-Kunden des Nahverkehrs freigegeben - er hält auch in Keitum und Klanxbüll. Die Ticketpreise ziehen an: Fahrten im Fernverkehr kosten im Schnitt fünf Prozent mehr, in den sogenannten Flex-Verbindungen ohne Zugbindung sind es sogar knapp sieben Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Schwelbrand in Seniorenheim in Niebüll - keine Verletzten

Ein Schwelbrand hat am Sonntagnachmittag im Seniorenheim der Stiftung Uhlebüll in Niebüll (Kreis Nordfriesland) für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Brandursache war laut Feuerwehr ein auf dem Herd vergessener Kunststoffbehälter. Es waren 80 Sanitäter und Feuerwehrleute im Einsatz, weil zunächst unklar war, ob sich möglicherweise Bewohner verletzt haben. Einige Menschen mussten ihre Zimmer zwischenzeitlich verlassen. Verletzte gab es nicht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.12.2022 | 08:30 Uhr