Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Bauarbeiten an Bahnstrecke nach Sylt

Seit Montagabend ist der /nachrichten/schleswig-holstein/marschbahn398_v-contentxl.jpgBahnverkehr nach Sylt massiv eingeschränkt. Grund sind Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten zwischen Niebüll und Klanxbüll (Kreis Nordfriesland). Außerdem lässt die Bahn in Westerland die Abstellgleise erneuern und eine neue Weiche einbauen. Bis Donnerstag fahren daher keine Autozüge auf die Insel. In beiden gesperrten Abschnitten der Strecke fahren Busse. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter von Flensburg fest

Bereits in der vergangenen Woche hat die Flensburger Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Gegen den 32-Jährigen wurde nach Angaben der Beamten am Freitag Haftbefehl erlassen. Der Mann soll seit August für mindestens drei Brände verantwortlich sein, darunter auch ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses am Hafermarkt. Nach Polizeiangaben führten intensive Ermittlungen zur Festnahme des Verdächtigen. Jetzt wird geprüft, ob der Mann für weitere Brände verantwortlich ist. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Unfall auf der B76 bei Fahrdorf

Bei einem Verkehrsunfall in Fahrdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah eine 57-Jährige beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto. Außerdem fuhr ein weiterer Wagen auf die Unfallstelle auf. Die Unfallverursacherin wurde dabei lebensgefährlich, zwei weitere Menschen schwer und einer leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Geflügelpest-Sperrbezirk um Husby aufgehoben

Der Geflügelpest-Sperrbezirk rund um Husby (Kreis Schleswig-Flensburg) ist aufgehoben. Das teilt der Kreis Schleswig-Flensburg mit. Mitte Oktober mussten in einem Bestand 3.500 Hühner getötet werden. Neue Fälle hat es in dem Bereich nicht gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

