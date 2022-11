Stand: 18.11.2022 09:30 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Bekommt Flensburg eine Straßenbahn?

Die Kieler Ratsversammlung hat am Donnerstag den Bau einer Straßenbahn zugestimmt. In Flensburg kommt das Thema dagegen nicht so schnell voran. Fabian Geyer (parteilos), ab Mitte Januar kommenden Jahres Flensburgs Oberbürgermeister, will die Machbarkeitsstudie seiner Stadtverwaltung zwar abwarten, meint aber: Flensburg ist inzwischen eine für Autos optimierte Stadt. Die Straßenbahn wieder einzuführen, sei schwierig. Außerdem bemängelt er hohe Investitionskosten. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Teile des Wikingturms und eine Salzwiese auf Sylt kommen unter den Hammer

Der oberer Teil des Wikingturms in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) mit Restaurant, vier Wohnungen und Stellplätzen werden Mitte Dezember versteigert. Das teilt die Deutsche Grundstücksauktionen AG mit. Der Startpreis für das Paket liegt bei einer halben Million Euro. Außerdem kommt eine gut einen Hektar große Salzwiese in Morsum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) für mindestens 25.000 Euro unter den Hammer. Sie ist derzeit an den Landschaftsschutz verpachtet. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Wertvolles Geschenk für Schloss Gottorf

Die Kunstsammlerin Maren Harms hat dem Landesmuseum eine vollständige Mappe mit Holzschnitten des Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff aus dem Jahr 1918 geschenkt. Der Künstler gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Künstlergruppe Brücke, die für die Entwicklung des Expressionismus bedeutend war. In der Galerie der Klassischen Moderne sind die Werke jetzt ausgestellt. Thorsten Sadowsky, seit Oktober Leitender Direktor der Landesmuseen, zeigt sich begeistert: "Die Blätter sind sehr wenig bis gar nicht gezeigt worden. Insofern sehen wir hier herausragende Blätter von Schmidt-Rottluff in dem Zustand der ersten Stunde." | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.11.2022 | 08:30 Uhr