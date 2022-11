Stand: 16.11.2022 09:42 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Feuerwehreinsatz in Stedesand

Im nordfriesischen Stedesand ist am Dienstagabend ein Feuer in einem Schuppen ausgebrochen. Die Flammen griffen auf ein benachbartes Gemeinschaftshaus über. Dort ist auch die Feuerwehr untergebracht. Verletzt wurde niemand. Bis zu 150 Helfer waren an dem Einsatz beteiligt. Die Fahrzeuge der Feuerwehr wurden bei dem Brand nicht beschädigt, müssen nun aber woanders untergestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

Deichschau auf den nordfriesischen Inseln

Die Deichschauen in Nordfriesland sind beinahe beendet. Am Dienstag begutachteten Mitarbeiter des Landesbetriebs für Küstenschutz sowie des Deich- und Sielverbandes die Küstenlinie auf Föhr. Bereichsleiter Fabian Lücht konnte keine Mängel erkennen: "Die Landesschutzdeiche befinden sich in einem guten und wehrhaften Erhaltungszustand." Für Mittwoch sind Deichschauen auf Sylt geplant. Dort werden die 17 Kilometer Deich an der Wattenmeerseite kontrolliert. Der Abschluss der Deichschauen wird am Donnerstag auf Amrum sein. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

Warnstreik der IG Metall in Flensburg

In den Verhandlungen für mehr Lohn hat die IG Metall zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. In Flensburg sind Mitarbeiter der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, von Krones, MCC/SECOP und Anthon aufgerufen, sich zu beteiligen. Um 10 Uhr ist ein Marsch von der Werft in die Neustadt geplant. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

Flensburger Kurzfilmtage beginnen

Im Deutschen Haus beginnen am Mittwochabend die Flensburger Kurzfilmtage. 500 Filme hatten sich beworben, 70 werden bis zum Sonntag im 51 Stufen-Kino und in der Theaterwerkstatt Pilkentafel gezeigt. Darunter sind auch spezielle Programme mit Kurzfilmen für Kinder, für Jugendliche, dänische Kurzfilme und Animationsfilme. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

