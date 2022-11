Stand: 14.11.2022 09:36 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Hürup

In Hürup (Kreis Schleswig-Flensburg) sind bei einem Unfall am frühen Montagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben missachtete eine 58-jährige beim Linksabbiegen die Vorfahrt und stieß frontal mit dem Wagen eines 32-jährigen zusammen. Beide wurden schwer verletzt ins Krankenhaus nach Flensburg gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 11.14.2022 08:30 Uhr

Reinigungsaktion an der Flensburger Hafenspitze erfolgreich

Der Meeresschutzverein "Mission Förde" hat am Wochenende bei einer Aktion an der Flensburger Hafenspitze fast eine halbe Tonne Müll aus dem Wasser geholt. Zwanzig Taucher und knapp dreißig Helfer an Land seien im Einsatz gewesen, so der erste Vorsitzende des Vereins, Lauritz von Bülow. Sie hätten rund um die schwimmenden Gärten unter anderem elf E-Scooter, mehrere Fahrräder und Skateboards, einen Kinderwagen und auch eine Geldbörse gefunden. Insgesamt seien rund 460 Kilogramm Müll zusammengekommen. | NDR Schleswig-Holstein 11.14.2022 08:30 Uhr

Landjugend Wiedingharde gegründet

Die Wiedingharde (Kreis Nordfriesland) hat jetzt eine eigene Landjugend. Zur Gründungsversammlung seien am Sonnabend mehr als einhundert Jugendliche und junge Erwachsene gekommen, so Vorstandsmitglied Swantje Groneberg. Im Lauf des Abends seien ca. 70 Beitrittserklärungen eingegangen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

