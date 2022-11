Stand: 11.11.2022 10:15 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Empörung nach Bombendrohung in jüdischer Gemeinde

Nach einer Bombendrohung gegen die jüdische Gemeinde Flensburg am Donnerstagnachmittag ist die Empörung unter Politikerinnen und Politikern groß. Die Polizei hatte die Synagoge in der Flensburger Innenstadt räumen und durchsuchen müssen, aber nichts Verdächtiges gefunden. Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) zeigte sich erschüttert, auch angesichts der zeitlichen Nähe zum 9. November. Gemeinsam mit Stadtpräsident Hannes Fuhrig (CDU) verurteilte sie die Tat. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 08:30 Uhr

Finanzierung für Wikingeck-Sanierung weiter unklar

Noch immer stellt der Bund offenbar nicht ausreichend Geld für den Austausch der vergifteten Erde am Schleswiger Wikingeck (Kreis Schleswig-Flensburg) bereit. Die Ampelkoalition in Berlin hatte für die Sitzung des Haushaltsausschusses am Freitag beantragt, zunächst bis Ende März weitere Gespräche zu führen. Zuversichtlich äußerte sich allerdings Fachbereichsleiter Thorsten Roos vom Kreis Schleswig-Flensburg nach einem Gespräch im Bundesverkehrsministerium. Er hoffe, die Arbeiten für voraussichtlich mehr als 40 Millionen Euro bis zum ersten Quartal kommenden Jahres europaweit ausschreiben zu können. Das Schleiufer ist in dem Bereich durch Rückstände einer früheren Teerpappenfabrik kontaminiert. Der Kreis bemüht sich seit Jahren um eine Lösung. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 08:30 Uhr

Flensburg: Stadtwerke spenden halbe Million

Die Stadtwerke Flensburg spenden eine halbe Million Euro an den Härtefallfonds der Stadt. Der vom Diakonischen Werk in Flensburg verwaltete Fonds unterstützt Haushalte, die ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können. Die Stadtwerke Flensburg gehören der Stadt. Sprecher Peer Holdensen sagt: "Wir sind als Stadtwerke Flensburg bisher gut durch die turbulente Situation am Energiemarkt gekommen. Gerade mit unserem Kraftwerk, welches mit Erdgas und Kohle die Fernwärme für Flensburg produziert, haben wir eine sehr vorausschauende Beschaffungsstrategie gefahren und das hat uns Stabilität gegeben, so dass wir in der Lage sind, eine Spende auch in dieser Größenordnung zu leisten." | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2022 | 08:30 Uhr