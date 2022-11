Stand: 10.11.2022 09:54 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Bau von Flüchtlingsunterkunft verzögert sich weiter

Die Containerbauten am Stadion in Flensburg sind immer noch nicht bezugsfähig - ursprünglich sollte dort seit Sommer Platz für bis zu 200 Geflüchtete sein. Das Bauunternehmen, die Deutsche Industriebau aus Lippstadt, begründet die Verzögerungen unter anderem mit den außergewöhnlich hohen Ansprüchen und Vorgaben der Stadt Flensburg sowie mit der derzeitigen Materialknappheit. Zu den Kosten des Projektes schweigen sowohl das Unternehmen als auch die Stadt. Noch immer müssen etwa 80 Geflüchtete in der als Notunterkunft umfunktionierten Fördehalle leben. Insgesamt sind derzeit 925 Geflüchtete aus der Ukraine in Flensburg. Die Flüchtlingssituation sei im Moment aber gut beherrschbar, sagte Stadtsprecher Clemens Teschendorf. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

Hausärzteverband unterstützt Schließung von Impfzentren

In den vergangenen Wochen haben sich in den Impfzentren wieder deutlich mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Trotzdem sollen viele Impfzentren, unter anderem das in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) zum Jahresende geschlossen werden. Der schleswig-holsteinische Hausärzteverband unterstützt das. Die Entscheidung der Politik sei korrekt, so der Verbandsvorsitzende Jens Lassen aus Leck. "Impfen ist eine Aufgabe für die Hausarztpraxen im Land und wir haben ja die Impfkampagne nun maßgeblich vorangebracht - in Schleswig-Holstein mit großem Erfolg." Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erhalten Arztpraxen mindestens 28 Euro pro Corona-Schutzimpfung. Im Land sind laut RKI derzeit 80,6 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft.| NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

