Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Prozess gegen Baumbesetzer geht in die nächste Runde

Die Flensburger Staatsanwaltschaft will den Freispruch für einen der Besetzer des Bahnhofswaldes nicht anerkennen und geht in Revision. Nun muss das Oberlandesgericht in Schleswig das Urteil überprüfen. Das Amtsgericht hatte in einem Prozess wegen Hausfriedensbruch einen 42-Jährigen freigesprochen und dieses mit einem sogenannten rechtfertigenden Notstand begründet. Das Urteil hatte bundesweit unter Juristen sowie bei Umweltschützern für Aufsehen gesorgt. Gerade vor dem Hintergrund der umstrittenen Klima-Aktionen, die fast jeden Tag stattfinden. Die Richterin war der Auffassung, dass im Fall des Flensburger Bahnhofswaldes der Einsatz für Klimaschutz schwerer wiegt als der Eigentumsschutz der Investoren, die dort ein Hotel planen. Vor zwei Jahren hatten der Angeklagte und andere das kleine Gehölz am Bahnhof monatelang besetzt gehalten, um die Rodung zu verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 9.11.2022 08:30 Uhr

Flensburg: Präventionsmesse für Schüler gestartet

In der Turnhalle des Bildungszentrums am Sandberg ist am Mittwochmorgen die Flensburger Präventionsmesse für Schülerinnen und Schüler gestartet. Dort sollen junge Menschen der Klassenstufen 7 und 8 erfahren, wo sie bei Liebeskummer oder Schulstress Hilfe finden und was sie gegen Suchterkrankungen tun können. Die Organisatoren rechnen bis Freitag mit knapp 1.200 Schülerinnen und Schülern. Die jungen Menschen sollen auch sehen und erleben, welche Personen hinter den Beratungseinrichtungen stehen und wer mit welchem Angebot der Zielgruppe möglicherweise Hilfestellungen bieten könne, so Christian Ide vom Jugendbüro der Stadt Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 9.11.2022 08:30 Uhr

Hausärzteverband unterstützt Schließung der Impfzentren

In den vergangenen Wochen haben sich wieder deutlich mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Dennochunterstützt der schleswig-holsteinische Hausärzteverband die geplante Schließung vieler Impfzentren wie dem in Kropp zum Jahresende. "Die Entscheidung der Politik, die Impfzentren jetzt zunächst in ihrer Zahl zu reduzieren und dann wahrscheinlich auch ganz zu schließen, sei korrekt, so der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Jens Lassen. Impfen sei eine Aufgabe für die Hausarztpraxen im Land. Nach Angaben der kassenärztlichen Bundesvereinigung erhalten Arztpraxen mindestens 28 Euro pro Corona-Schutzimpfung. In Schleswig-Holstein sind laut RKI 80,6 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. | NDR Schleswig-Holstein 9.11.2022 08:30 Uhr

