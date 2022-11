Stand: 02.11.2022 17:27 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Dänemark-Wahl: Sozialdemokraten auch in Süddänemark stärkste Kraft

Die Sozialdemokraten sind mit riesigem Abstand die stärkste Kraft: In ganz Dänemark, aber eben auch in Süddänemark, wo die bürgerliche Partei Venstre sonst mit etwa 30 Prozent oft die Nase vorn hatte. Jetzt hat sich Venstres Stimmenanteil im Grenzland halbiert. Die Stimmen haben sich aufgeteilt. Denn die zwei vielleicht bekanntesten Gesichter von Venstre haben eigene Parteien gegründet. Jetzt stellt sich in Kopenhagen die Frage, wie es weitergeht. Die Sozialdemokraten hätten mit den anderen Parteien aus dem linken Spektrum eine knappe Mehrheit. Doch Staatsministerin Mette Frederiksen geht wohl einen anderen Weg, glaubt Jørgen Møllekær, Chef der Zeitung "Flensborg Avis": "Sowohl die Sozialdemokraten als auch einige Parteien rechts der Mitte wollen eine GroKo bilden. Das wird aber nicht in zwei, drei Tagen erledigt sein. Das wird ganz, ganz schwierig."

Krankheitsbedingte Zugausfälle bei der Deutschen Bahn

Weil zu viel Personal krank ist, hat die Deutsche Bahn Fahrten im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein gestrichen. Betroffen sind vor allem Züge zwischen Flensburg-Kiel, Kiel-Lübeck und -Hamburg. Zu viele Lokführer melden sich derzeit krank, so eine Bahnsprecherin. Wie viele genau, dazu macht das Unternehmen keine Angaben. Allein am Mittwoch Vormittag wurden 30 Verbindungen gestrichen. Ersatzweise fahren Busse. Reisende sollen sich vor Fahrtantritt in der App oder über Twitter informieren, ob ihr Zug fährt. Auch bei der Hamburger Hochbahn gibt es krankheitsbedingt Probleme - dort fahren nicht alle Bahnen der U1 nach Norderstedt und Großhansdorf. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 16:30 Uhr

Corona: Künftig nur noch sieben Impfzentren im Norden

In Schleswig-Holstein werden zahlreiche Corona-Impfstellen zum Jahreswechsel geschlossen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird die Zahl von 15 auf 7 reduziert. Die Impfstellen in Heide (Kreis Dithmarschen), Eutin (Kreis Ostholstein), Preetz (Kreis Plön), Büdelsdorf (Rendsburg-Edckernförde), Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg), Kaltenkirchen (Kreis Segeberg), Itzehoe (Kreis Steinburg) und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) fallen weg. Die Zentren in Kiel, Flensburg, Lübeck, Neumünster, Husum, Prisdorf (Kreis Pinneberg) und im Lauenburgischen Schwarzenbek sollen die niedergelassenen Ärzte zunächst bis Ende März beim Impfen gegen das Corona-Virus unterstützen, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 12:00 Uhr

Warnstreik bei Krones in Flensburg

Die IG Metall Küste hat auch im Norden ihre Warnstreiks ausgeweitet. In der Nacht zu Mittwoch hatten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Anlagen- und Maschinenhersteller Krones in Flensburg erneut gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft legten 20 Mitarbeitende der Nachtschicht die Arbeit vorübergehend nieder. Am Dienstag waren es tagsüber etwa 180 Menschen. Der Arbeitgeberverband – er bot zuletzt eine steuerfreie Sonderzahlung von 3000 Euro an - hält den Warnstreik für nicht angemessen und fordert die Gewerkschaft auf, die Verhandlungen am 10. November abzuwarten. Michael Schmidt von der IG-Metall Flensburg macht dagegen klar: Acht Prozent mehr Geld müssen es sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 8:30 Uhr

Feuer in Niebüll

In Niebüll haben Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch einen brennenden Holzhaufen löschen. Der Brand im Amrumer Weg drohte zunächst nach Angaben der Rettungsleitstelle auf eine benachbarte Garage überzugreifen. Das konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.11.2022 | 16:30 Uhr