Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Hilfskonvoi aus Husum in der Ukraine erwartet

Ein Hifskonvoi aus Husum (Kreis Nordfriesland) wird am Dienstag in der West-Ukraine erwartet. Die siebenköpfige Gruppe um Vanessa Holdyzs ist am Sonntag in Richtung Lviv aufgebrochen. Die ehrenamtlichen Helfer haben bereits im Sommer Feuerwehrfahrzeuge aus Husum und Friedrichstadt sowie einen Rettungswagen in die Ukraine gebracht. Holdyzs sagte: "Dieses Mal werden wir zwei Löschfahrzeuge mit Drehleitern rüberbringen. Wir haben ganz viel Feuerwehr-Equipment von den Feuerwehren, die aussortiert haben - das heißt ganz viele Helme, Schutzkleidungen, Stiefel und Schläuche." Die Fahrzeuge werden im Laufe des Tages an der polnisch-ukrainischen Grenze übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Erneuter Busstreik im Land

Erneut kommt es am Dienstag zu einem Warnstreik bei privaten Busunternehmen. Vor allem die Autokraft ist betroffen. Welche Busse fahren, erfährt man auf der entsprechenden Internetseite. Im Tarifstreit im privaten Busgewerbe fordert die Gewerkschaft ver.di, dass der Stundenlohn für Fahrerinnen und Fahrer um 1,95 Euro angehoben wird. Der Omnibusverband Nord hält diese Forderung für überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Streik bei Eurowings geht Dienstag weiter

Auch am Dienstag fallen am Flughafen Hamburg wieder Flüge in beliebte Urlaubsregionen aus. Urlauber, die nach Amsterdam, Griechenland, Mallorca oder Paris wollen, müssen ihre Reisen umbuchen oder verschieben, heißt es von Eurowings. Noch bis Mittwochnacht streiken dort die Piloten. Wie es am Mittwoch - dem dritten Streiktag - aussieht, wird erst im Laufe des Tages sichtbar sein. Am Montag waren bereits rund 60 Flüge gestrichen worden. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 16:30 Uhr

