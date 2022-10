Stand: 17.10.2022 09:26 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Erneut Brände in Flensburg

In der Nacht zu Sonntag ist die Feuerwehr gegen 2.30 Uhr zu einem Großbrand in der Großen Straße in Flensburg ausgerückt. Das Feuer war in einem Haus im Hinterhof ausgebrochen und griff auf zwei weitere Wohnhäuser über. 23 Menschen waren nach Angaben des Einsatzleiters währenddessen in den Wohnungen, darunter auch Ferienwohnungen. Die Dauerbewohner kamen vorübergehend bei Freunden und Verwandten unter. Ein Teil der Wohnungen ist nach Informationen des Einsatzleiters wieder bewohnbar. Ein Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Mehr als neun Stunden dauerten die Löscharbeiten. Informationen zur Brandursache und Schadenshöhe gibt es noch nicht - die Polizei ermittelt in alle Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Behinderungen bei der Marschbahn

Auf der Marschbahnstrecke zwischen Keitum und Westerland (beides Kreis Nordfriesland) wird es bis Ende November Behinderungen geben. Die Deutsche Bahn baut ein neues elektronisches Stellwerk in Westerland. Dafür sind nach Angaben der Bahn Tiefbauarbeiten an den Kabeln nötig. Außerdem wird eine neue Leit- und Sicherungstechnik montiert. Im Bahnhof von Westerland wird eine neue Weichenverbindung eingebaut. Wegen der Bauarbeiten werden bis zum 21. November in der Zeit von 22 Uhr bis 4 Uhr die Züge teilweise durch Busse ersetzt. Danach ist die Strecke dann ganz gesperrt: bis zum 25. November um 4 Uhr gibt es Schienenersatzverkehr. In dieser Zeit wird die Weichenverbindung eingebaut. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

