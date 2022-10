Stand: 13.10.2022 18:17 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Lange Nachlöscharbeiten nach Feuer in Flensburg

Im Flensburger Stadtteil Duburg war am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich vier Wohnungen in dem Gebäude, eine davon stand leer. Eine Frau sei aus dem Haus herausgebracht worden, habe jedoch keine weitere medizinische Versorgung benötigt, berichtete die Polizei. Donnerstagabend gab es laut Berufsfeuerwehr immer noch Glutnester in den Dachüberständen. Die Kameraden hätten deshalb erwogen, das Dach komplett abzutragen. Einen kompletten Abriss des Gebäudes soll es aber nicht geben. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Container-Dorf für Geflüchtete weiterhin nicht bezugsfertig

Die Arbeiten an einem geplanten Container-Dorf für 220 Ukraine-Flüchtlinge und Asylbewerber am Flensburger Stadion verzögern sich. Grund dafür sind laut dem Leiter der Stabsstelle Integration, Alexander Klindworth-März, fehlende Baumaterialien für den Innenausbau. "Wir hoffen, dass wir die Container im November fertig gestellt haben, so dass wir die Menschen dann auch einziehen lassen können", sagte er. Bisher sind weiterhin 70 Menschen in der Förde-Halle untergebracht, die Unterkünfte in der Graf-Zeppelin-Straße sowie am Friedensweg können nur noch Einzelpersonen, aber keine Familien mehr aufnehmen. Zuletzt erreichten wieder mehr Asylbewerber aus Syrien, dem Irak und Afghanistan Schleswig-Holstein. Russische Kriegsdienstverweigerer seien noch kein großes Thema, so Klindworth-März. Diese würde man nicht mit Ukrainern zusammen unterbringen wollen, um Konflikte zu vermeiden. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Corona-Inzidenz steigt

Die Corona-Inzidenzen stiegen in den vergangenen Wochen deutlich: In Nordfriesland liegt der Wert bei 722,7, in Schleswig-Flensburg bei 665,9 und in Flensburg bei 547,7 - die Stadt hatte gestern aber keine neuen Fälle ins System gemeldet. Flensburg hat im Moment vier Covid-Intensivpatienten, Nordfriesland drei. Im dänischen Teil des Grenzlandes liegen die Inzidenzen zwischen 100 und 300. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Abrissarbeiten an Dittmer's Gasthof

In Flensburg haben am Donnerstag die entscheidenden Abrissarbeiten für das 170 Jahre alte Gebäude von Dittmer's Gasthof an der Kreuzung Schleswiger Straße/Neumarkt begonnen. Zuletzt wurden noch Teile des Daches abgebaut. Jetzt werden die Grundmauern des Hauses Stück für Stück abgetragen. Die Arbeiten sollen ungefähr zweieinhalb bis drei Wochen dauern, erklärte Bauingenieur Peter Boddenberg vom Unternehmen Thaysen Tiefbau. Bereits seit Ende Juni laufen die Arbeiten nahe der Hauptverkehrsader. Einzelne Spuren sind gesperrt, so dass es in der Flensburger Innenstadt immer wieder zu Staus kommt. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 08:30 Uhr

Flensburg: Leiche noch nicht identifiziert

Die am Sonntag in Flensburg gefundene Leiche eines Mannes ist laut Polizei weiterhin nicht identifiziert. Spaziergänger hatten den leblosen Körper an einem verwilderten Bachlauf zwischen Bahnhof und Munketoft gefunden. Die Polizei wartet jetzt auf die Ergebnisse einer DNA-Analyse. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 08:30 Uhr

Nordfriesland hat die meisten Gründer

Nordfriesland hat die höchste Quote von Unternehmensgründern in Schleswig-Holstein. Sie liegt knapp doppelt so hoch wie im schleswig-holsteinischen Durchschnitt, teilt der statistische Landesamt mit. Von der Industrie- und Handelskammer heißt es dazu, in Nordfriesland sorgen Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und auch der Tourismus für viele Unternehmensgründungen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 08:30 Uhr

