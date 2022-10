Stand: 10.10.2022 08:56 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Warnstreik im Busverkehr

Die Gewerkschaft Verdi hat Busfahrer privater Unternehmen bis Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind seit Dienstbeginn am Montag Verbindungen im ganzen Norden. In Flensburg gilt laut Aktiv Bus auf den Linien 4, 8, 11, 12 und 14 ein Sonderfahrplan. Für Nordfriesland und Schleswig-Flensburg hat die Autokraft jeweils für den ganzen Kreis aufgelistet, welche Busse voraussichtlich fahren werden. Die Rufbusse NF-Mitte fallen komplett aus. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

Flensburg: Suchaktion nach Leiche

In der Nähe des Flensburger Bahnhofs haben Spaziergänger am Sonntag eine tote Person entdeckt. Weil sie den genauen Fundort in dem dicht zugewachsenen Gebiet nicht nennen konnten, starteten Feuerwehr und Polizei eine Suchaktion - unter anderem mit einer Drohne. Nach einer dreiviertel Stunde konnten die Einsatzkräfte den Leichnam finden. Nähere Angaben zur Todesursache und zur Herkunft der Person hat die Polizei bisher nicht gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

Geflügelpest auf Sylt

Bei einem Geflügelhalter in Keitum auf Sylt (Kreis Nordfriesland) mussten am Wochenende alle 240 Gänse gekeult werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung war in dem Bestand die Geflügelpest ausgebrochen. Alle Geflügelhalter auf Sylt müssen laut einer Allgemeinverfügung ihre Tiere ab sofort im Stall halten. In den vergangenen Wochen waren schon Betriebe in Emmelsbüll-Horsbüll (Kreis Nordfriesland) und Dagebüll (Kreis Nordfriesland) betroffen. Außerdem bittet das Veterinäramt weiterhin darum, verendete Wildvögel im Kreisgebiet zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

Gut besuchte Veranstaltungen am Wochenende

Die Veranstalter der Husumer Krabbentage (Kreis Nordfriesland) sind zufrieden mit der 25. Ausgabe vom vergangenen Wochenende. Einzelhandel und Schausteller zogen ein positives Fazit, sagte die Projektleiterin. Gute Stimmung gab es auch beim Seifenkistenrennen in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg). Dort waren gestern mehr als 70 Fahrerinnen und Fahren an den Start gegangen - mit meist selbstgebauten Fahrzeugen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

