Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Sylt: Köster gewinnt Waveriding und wird Vize-Weltmeister

Zehn Tage lang haben die besten Waverider, Freestyler und Slalomfahrer der Welt ihr Können in den Wellen vor dem Brandenburger Strand auf Sylt unter Beweis gestellt. Am Sonntag ist der Windsurf World Cup in Westerland zu Ende gegangen. In der Königsdisziplin Waveriding galten die beiden Deutschen Lina Erpenstein bei den Frauen und der fünffache Weltmeister /sport/mehr_sport/windsurfen148_v-contentxl.jpgPhilip Köster bei den Männern als Favoriten auf den Weltmeistertitel. Köster gewann im Waveriding, verpasste aber den sechsten Weltmeistertitel und wurde Zweiter. Lina Erpenstein kam auf Platz drei und sicherte sich zum ersten Mal in ihrer Karriere auch den dritten Podestplatz in der Tour-Wertung. Der Windsurf World Cup gilt als größtes Wassersportevent der Welt. Nach Angaben des Veranstalters kamen insgesamt rund 150.000 Besucher an den Brandenburger Strand. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08.30 Uhr

Marschbahnstrecke wieder freigegeben

Auf der Marschbahnstrecke von und nach Sylt kam es am frühen Sonntagabend zu Behinderungen im Verkehr. Nach NDR Informationen war die Strecke ab 17 Uhr ab Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) gesperrt. Grund war offenbar ein Gleisbruch. Auf dem Festland wurde ab Klanxbüll ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Nach Informationen von Pendlern konnten ab 20 Uhr wieder Züge fahren. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2022 08.30 Uhr

